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Мирная жительница получила ранения при обстреле ВСУ Первомайска
Мирная жительница получила ранения при обстреле ВСУ Первомайска - РИА Новости, 03.04.2022
Мирная жительница получила ранения при обстреле ВСУ Первомайска
Жительница Первомайска в Луганской народной республике получила ранения в результате утреннего обстрела населенного пункта со стороны украинских войск, сообщает РИА Новости, 03.04.2022
2022-04-03T08:13
2022-04-03T08:13
2022-04-03T08:31
обострение ситуации в днр и лнр
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первомайск (луганская область)
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ЛУГАНСК, 3 апр - РИА Новости. Жительница Первомайска в Луганской народной республике получила ранения в результате утреннего обстрела населенного пункта со стороны украинских войск, сообщает представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).Ранее ведомство сообщило, что в 05.30 зафиксировало обстрел Первомайска, украинские войска выпустили пять снарядов калибром 122 миллиметра."В результате артиллерийского обстрела н.п. Первомайск получила ранения женщина 1985 г.р.", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале. Отмечается, что из-за обстрела разрушены и повреждены два жилых дома и пять хозпостроек, а также повреждения получил ясли-сад.
https://ria.ru/20220401/natsizm-1781149022.html
первомайск (луганская область)
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, лнр, признание днр и лнр в россии, ситуация в днр и лнр, первомайск (луганская область)
08:13 03.04.2022 (обновлено: 08:31 03.04.2022)
Мирная жительница получила ранения при обстреле ВСУ Первомайска
Представительство ЛНР в СЦКК: женщина получила ранения из-за обстрела ВСУ Первомайска