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Путин поздравил руководителей Армении с юбилеем дипотношений между странами - РИА Новости, 03.04.2022
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Путин поздравил руководителей Армении с юбилеем дипотношений между странами
Путин поздравил руководителей Армении с юбилеем дипотношений между странами - РИА Новости, 03.04.2022
Путин поздравил руководителей Армении с юбилеем дипотношений между странами
Президент России Владимир Путин поздравил президента Армении Ваагна Хачатуряна и премьер-министра страны Никола Пашиняна с 30-летием установления... РИА Новости, 03.04.2022
2022-04-03T11:45
2022-04-03T11:45
политика
россия
армения
евразийский экономический союз
снг
одкб
владимир путин
никол пашинян
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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил президента Армении Ваагна Хачатуряна и премьер-министра страны Никола Пашиняна с 30-летием установления дипломатических отношений между государствами, отметив, что за прошедшие десятилетия Россией и Арменией накоплен значительный опыт плодотворного сотрудничества на всех направлениях, сообщается на сайте Кремля."За прошедшие десятилетия Россией и Арменией накоплен значительный опыт плодотворного сотрудничества на всех направлениях. Хорошую отдачу дает координация усилий в рамках ОДКБ, ЕврАзЭС и СНГ, а также взаимодействие в целях обеспечения мира, безопасности и стабильности в Закавказье" - говорится в поздравительной телеграмме.Кроме того, Путин пожелал Хачатуряну и Пашиняну крепкого здоровья и успехов, а всем гражданам Армении – счастья и процветания.
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политика, россия, армения, евразийский экономический союз, снг, одкб, владимир путин, никол пашинян, ваагн хачатрян
11:45 03.04.2022
 
Путин поздравил руководителей Армении с юбилеем дипотношений между странами

Путин поздравил президента и премьера Армении с 30-летием дипотношений между странами

© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 03.04.2022
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил президента Армении Ваагна Хачатуряна и премьер-министра страны Никола Пашиняна с 30-летием установления дипломатических отношений между государствами, отметив, что за прошедшие десятилетия Россией и Арменией накоплен значительный опыт плодотворного сотрудничества на всех направлениях, сообщается на сайте Кремля.
"За прошедшие десятилетия Россией и Арменией накоплен значительный опыт плодотворного сотрудничества на всех направлениях. Хорошую отдачу дает координация усилий в рамках ОДКБ, ЕврАзЭС и СНГ, а также взаимодействие в целях обеспечения мира, безопасности и стабильности в Закавказье" - говорится в поздравительной телеграмме.
Кроме того, Путин пожелал Хачатуряну и Пашиняну крепкого здоровья и успехов, а всем гражданам Армении – счастья и процветания.
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ПолитикаРоссияАрменияЕвразийский экономический союзСНГОДКБВладимир ПутинНикол ПашинянВаагн Хачатрян
 
 
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