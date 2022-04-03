https://ria.ru/20220403/armeniya-1781527807.html

Путин поздравил руководителей Армении с юбилеем дипотношений между странами

Путин поздравил руководителей Армении с юбилеем дипотношений между странами - РИА Новости, 03.04.2022

Путин поздравил руководителей Армении с юбилеем дипотношений между странами

Президент России Владимир Путин поздравил президента Армении Ваагна Хачатуряна и премьер-министра страны Никола Пашиняна с 30-летием установления... РИА Новости, 03.04.2022

2022-04-03T11:45

2022-04-03T11:45

2022-04-03T11:45

политика

россия

армения

евразийский экономический союз

снг

одкб

владимир путин

никол пашинян

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/1b/1603086346_0:1:3072:1729_1920x0_80_0_0_f640697ca5c33a411290b710661b851e.jpg

МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил президента Армении Ваагна Хачатуряна и премьер-министра страны Никола Пашиняна с 30-летием установления дипломатических отношений между государствами, отметив, что за прошедшие десятилетия Россией и Арменией накоплен значительный опыт плодотворного сотрудничества на всех направлениях, сообщается на сайте Кремля."За прошедшие десятилетия Россией и Арменией накоплен значительный опыт плодотворного сотрудничества на всех направлениях. Хорошую отдачу дает координация усилий в рамках ОДКБ, ЕврАзЭС и СНГ, а также взаимодействие в целях обеспечения мира, безопасности и стабильности в Закавказье" - говорится в поздравительной телеграмме.Кроме того, Путин пожелал Хачатуряну и Пашиняну крепкого здоровья и успехов, а всем гражданам Армении – счастья и процветания.

https://ria.ru/20211126/otnosheniya-1760749012.html

россия

армения

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

политика, россия, армения, евразийский экономический союз, снг, одкб, владимир путин, никол пашинян, ваагн хачатрян