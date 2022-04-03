https://ria.ru/20220403/armeniya-1781527807.html
Путин поздравил руководителей Армении с юбилеем дипотношений между странами
Путин поздравил руководителей Армении с юбилеем дипотношений между странами - РИА Новости, 03.04.2022
Путин поздравил руководителей Армении с юбилеем дипотношений между странами
Президент России Владимир Путин поздравил президента Армении Ваагна Хачатуряна и премьер-министра страны Никола Пашиняна с 30-летием установления... РИА Новости, 03.04.2022
2022-04-03T11:45
2022-04-03T11:45
2022-04-03T11:45
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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил президента Армении Ваагна Хачатуряна и премьер-министра страны Никола Пашиняна с 30-летием установления дипломатических отношений между государствами, отметив, что за прошедшие десятилетия Россией и Арменией накоплен значительный опыт плодотворного сотрудничества на всех направлениях, сообщается на сайте Кремля."За прошедшие десятилетия Россией и Арменией накоплен значительный опыт плодотворного сотрудничества на всех направлениях. Хорошую отдачу дает координация усилий в рамках ОДКБ, ЕврАзЭС и СНГ, а также взаимодействие в целях обеспечения мира, безопасности и стабильности в Закавказье" - говорится в поздравительной телеграмме.Кроме того, Путин пожелал Хачатуряну и Пашиняну крепкого здоровья и успехов, а всем гражданам Армении – счастья и процветания.
https://ria.ru/20211126/otnosheniya-1760749012.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, россия, армения, евразийский экономический союз, снг, одкб, владимир путин, никол пашинян, ваагн хачатрян
Путин поздравил руководителей Армении с юбилеем дипотношений между странами
Путин поздравил президента и премьера Армении с 30-летием дипотношений между странами