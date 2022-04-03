https://ria.ru/20220403/amerika-1781540815.html

В Кремле заявили о жестком прессинге США на страны из-за санкций

В Кремле заявили о жестком прессинге США на страны из-за санкций - РИА Новости, 03.04.2022

В Кремле заявили о жестком прессинге США на страны из-за санкций

Все находятся под страшным прессингом американцев и не все страны находят в себе силы, чтобы четко обозначить свою суверенную позицию, заявил пресс-секретарь... РИА Новости, 03.04.2022

2022-04-03T14:26

2022-04-03T14:26

2022-04-03T14:26

в мире

россия

дмитрий песков

турция

сша

санкции

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 3 апр - РИА Новости. Все находятся под страшным прессингом американцев и не все страны находят в себе силы, чтобы четко обозначить свою суверенную позицию, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Безусловно, американцы угрожают вторичными санкциями. Безусловно, все находятся под страшным прессингом американцев, и не все страны находят в себе силы, чтобы четко обозначить свою суверенную позицию", - сказал Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину в программе" Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1".В качестве примера Песков привел Турцию."Ну не все страны такие, как Турция, например, в этом плане. У нас же есть разногласия с Турцией, есть. Но тем не менее Турция все-таки исходит из своих интересов, и она четко говорит "да" – там, где "да", и четко говорит "нет" – там, где "нет". И в этом план, конечно, таких, как (президент Турции Тайип - ред.) Эрдоган, очень мало на современном политическом Олимпе", — добавил он.

https://ria.ru/20220401/prikrytie-1781147309.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, россия, дмитрий песков, турция, сша, санкции