https://ria.ru/20220403/amerika-1781540815.html
В Кремле заявили о жестком прессинге США на страны из-за санкций
В Кремле заявили о жестком прессинге США на страны из-за санкций - РИА Новости, 03.04.2022
В Кремле заявили о жестком прессинге США на страны из-за санкций
Все находятся под страшным прессингом американцев и не все страны находят в себе силы, чтобы четко обозначить свою суверенную позицию, заявил пресс-секретарь... РИА Новости, 03.04.2022
2022-04-03T14:26
2022-04-03T14:26
2022-04-03T14:26
в мире
россия
дмитрий песков
турция
сша
санкции
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/0a/1777407990_0:0:3288:1850_1920x0_80_0_0_8d0fb454db6aef9140f564e2b6d66138.jpg
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 3 апр - РИА Новости. Все находятся под страшным прессингом американцев и не все страны находят в себе силы, чтобы четко обозначить свою суверенную позицию, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Безусловно, американцы угрожают вторичными санкциями. Безусловно, все находятся под страшным прессингом американцев, и не все страны находят в себе силы, чтобы четко обозначить свою суверенную позицию", - сказал Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину в программе" Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1".В качестве примера Песков привел Турцию."Ну не все страны такие, как Турция, например, в этом плане. У нас же есть разногласия с Турцией, есть. Но тем не менее Турция все-таки исходит из своих интересов, и она четко говорит "да" – там, где "да", и четко говорит "нет" – там, где "нет". И в этом план, конечно, таких, как (президент Турции Тайип - ред.) Эрдоган, очень мало на современном политическом Олимпе", — добавил он.
https://ria.ru/20220401/prikrytie-1781147309.html
россия
турция
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/0a/1777405729_340:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_95737703b9c172d437a6a2a0efe7a4ca.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, дмитрий песков, турция, сша, санкции
В Кремле заявили о жестком прессинге США на страны из-за санкций
Песков: не все страны могут четко обозначить свою суверенную позицию из-за прессинга США
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 3 апр - РИА Новости. Все находятся под страшным прессингом американцев и не все страны находят в себе силы, чтобы четко обозначить свою суверенную позицию, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Безусловно, американцы угрожают вторичными санкциями. Безусловно, все находятся под страшным прессингом американцев, и не все страны находят в себе силы, чтобы четко обозначить свою суверенную позицию", - сказал Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину в программе" Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1
".
В качестве примера Песков привел Турцию
.
"Ну не все страны такие, как Турция, например, в этом плане. У нас же есть разногласия с Турцией, есть. Но тем не менее Турция все-таки исходит из своих интересов, и она четко говорит "да" – там, где "да", и четко говорит "нет" – там, где "нет". И в этом план, конечно, таких, как (президент Турции Тайип - ред.) Эрдоган, очень мало на современном политическом Олимпе", — добавил он.