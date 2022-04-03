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В Кремле заявили о жестком прессинге США на страны из-за санкций - РИА Новости, 03.04.2022
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В Кремле заявили о жестком прессинге США на страны из-за санкций
В Кремле заявили о жестком прессинге США на страны из-за санкций - РИА Новости, 03.04.2022
В Кремле заявили о жестком прессинге США на страны из-за санкций
Все находятся под страшным прессингом американцев и не все страны находят в себе силы, чтобы четко обозначить свою суверенную позицию, заявил пресс-секретарь... РИА Новости, 03.04.2022
2022-04-03T14:26
2022-04-03T14:26
в мире
россия
дмитрий песков
турция
сша
санкции
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 3 апр - РИА Новости. Все находятся под страшным прессингом американцев и не все страны находят в себе силы, чтобы четко обозначить свою суверенную позицию, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Безусловно, американцы угрожают вторичными санкциями. Безусловно, все находятся под страшным прессингом американцев, и не все страны находят в себе силы, чтобы четко обозначить свою суверенную позицию", - сказал Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину в программе" Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1".В качестве примера Песков привел Турцию."Ну не все страны такие, как Турция, например, в этом плане. У нас же есть разногласия с Турцией, есть. Но тем не менее Турция все-таки исходит из своих интересов, и она четко говорит "да" – там, где "да", и четко говорит "нет" – там, где "нет". И в этом план, конечно, таких, как (президент Турции Тайип - ред.) Эрдоган, очень мало на современном политическом Олимпе", — добавил он.
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в мире, россия, дмитрий песков, турция, сша, санкции
14:26 03.04.2022
 
В Кремле заявили о жестком прессинге США на страны из-за санкций

Песков: не все страны могут четко обозначить свою суверенную позицию из-за прессинга США

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкМосковский Кремль
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 03.04.2022
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 3 апр - РИА Новости. Все находятся под страшным прессингом американцев и не все страны находят в себе силы, чтобы четко обозначить свою суверенную позицию, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Безусловно, американцы угрожают вторичными санкциями. Безусловно, все находятся под страшным прессингом американцев, и не все страны находят в себе силы, чтобы четко обозначить свою суверенную позицию", - сказал Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину в программе" Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1".
В качестве примера Песков привел Турцию.
"Ну не все страны такие, как Турция, например, в этом плане. У нас же есть разногласия с Турцией, есть. Но тем не менее Турция все-таки исходит из своих интересов, и она четко говорит "да" – там, где "да", и четко говорит "нет" – там, где "нет". И в этом план, конечно, таких, как (президент Турции Тайип - ред.) Эрдоган, очень мало на современном политическом Олимпе", — добавил он.
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В миреРоссияДмитрий ПесковТурцияСШАСанкции
 
 
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