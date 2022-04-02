https://ria.ru/20220402/zhitel-1781493846.html

Мирный житель пострадал при обстреле Александровки в ДНР

Мирный житель пострадал при обстреле Александровки в ДНР - РИА Новости, 02.04.2022

Мирный житель пострадал при обстреле Александровки в ДНР

Мирный житель пострадал из-за обстрела украинскими войсками населенного пункта Александровка в Донецкой народной республике, говорится в сообщении... РИА Новости, 02.04.2022

2022-04-02T22:36

2022-04-02T22:36

2022-04-02T22:36

обострение ситуации в днр и лнр

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ситуация в днр и лнр

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ДОНЕЦК, 2 апр - РИА Новости. Мирный житель пострадал из-за обстрела украинскими войсками населенного пункта Александровка в Донецкой народной республике, говорится в сообщении представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."По оперативной линии СЦКК ДНР поступила информация о ранении мирного жителя 1965 года рождения в результате утреннего обстрела ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) населенного пункта Александровка по адресу: улица Ленина, 21", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.Как сообщается, пострадавший доставлен в медицинское учреждение, где ему оказывается необходимая медицинская помощь.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220325/natsisty-1779936761.html

https://ria.ru/20220325/skhvatka-1779931923.html

донецкая народная республика

украина

россия

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

в мире, донецкая народная республика, сцкк, украина, россия, ситуация в днр и лнр