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Мирный житель пострадал при обстреле Александровки в ДНР - РИА Новости, 02.04.2022
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220402/zhitel-1781493846.html
Мирный житель пострадал при обстреле Александровки в ДНР
Мирный житель пострадал при обстреле Александровки в ДНР - РИА Новости, 02.04.2022
Мирный житель пострадал при обстреле Александровки в ДНР
Мирный житель пострадал из-за обстрела украинскими войсками населенного пункта Александровка в Донецкой народной республике, говорится в сообщении... РИА Новости, 02.04.2022
2022-04-02T22:36
2022-04-02T22:36
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
донецкая народная республика
сцкк
украина
россия
ситуация в днр и лнр
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ДОНЕЦК, 2 апр - РИА Новости. Мирный житель пострадал из-за обстрела украинскими войсками населенного пункта Александровка в Донецкой народной республике, говорится в сообщении представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."По оперативной линии СЦКК ДНР поступила информация о ранении мирного жителя 1965 года рождения в результате утреннего обстрела ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) населенного пункта Александровка по адресу: улица Ленина, 21", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.Как сообщается, пострадавший доставлен в медицинское учреждение, где ему оказывается необходимая медицинская помощь.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220325/natsisty-1779936761.html
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в мире, донецкая народная республика, сцкк, украина, россия, ситуация в днр и лнр
22:36 02.04.2022
 
Мирный житель пострадал при обстреле Александровки в ДНР

Представительство ДНР в СЦКК: мирный житель пострадал при обстреле Александровки

© РИА Новости / Максим Захаров / Перейти в фотобанкПредставитель Совместного центра контроля и координации режима прекращения огня
Представитель Совместного центра контроля и координации режима прекращения огня - РИА Новости, 1920, 02.04.2022
© РИА Новости / Максим Захаров
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Представитель Совместного центра контроля и координации режима прекращения огня. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 2 апр - РИА Новости. Мирный житель пострадал из-за обстрела украинскими войсками населенного пункта Александровка в Донецкой народной республике, говорится в сообщении представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"По оперативной линии СЦКК ДНР поступила информация о ранении мирного жителя 1965 года рождения в результате утреннего обстрела ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) населенного пункта Александровка по адресу: улица Ленина, 21", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.
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Как сообщается, пострадавший доставлен в медицинское учреждение, где ему оказывается необходимая медицинская помощь.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреДонецкая Народная РеспубликаСЦККУкраинаРоссияСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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