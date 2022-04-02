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Нилов поддержал идею выходного в День единения народов России и Белоруссии
Нилов поддержал идею выходного в День единения народов России и Белоруссии - РИА Новости, 02.04.2022
Нилов поддержал идею выходного в День единения народов России и Белоруссии
Председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов поддерживает желание подчеркивать важнейшие даты для истории России, РИА Новости, 02.04.2022
2022-04-02T15:08
2022-04-02T15:08
2022-04-02T15:08
парламентское собрание союза беларуси и россии
белоруссия
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ярослав нилов
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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов поддерживает желание подчеркивать важнейшие даты для истории России, предложение сделать День единения народов России и Белоруссии выходным нужно продолжить и обсудить на площадке трехсторонней комиссии с участием работников, профсоюзов и правительства.День единения народов России и Белоруссии - праздник, отмечаемый на государственном уровне ежегодно 2 апреля в связи с тем, что в этот день в 1997 году был подписан договор о создании сообщества России и Белоруссии. По мнению спикера Совфеда Валентина Матвиенко, этот день можно поставить в один ряд с такими праздниками, как День России и День народного единства, и сделать его нерабочим.Парламентарий считает, что данная инициатива должна быть обязательно обсуждена на площадке трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений. "Любой дополнительный выходной – это всегда серьезная нагрузка на работодателей и экономику", - отметил он.По его словам, возможно, с учетом большого количества выходных дней в России таким образом можно перераспределить их, чтобы не нарушался баланс."В целом я понимаю эмоциональный, политический, исторический, геополитический посыл, который поддерживаю, и считаю, что эту дискуссию надо продолжать", - добавил Нилов.
https://ria.ru/20220331/sotrudnichestvo-1781110101.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
белоруссия, россия, в мире, ярослав нилов, госдума рф
Нилов поддержал идею выходного в День единения народов России и Белоруссии
Депутат ГД Нилов поддержал идею сделать День единения народов России и Белоруссии выходным
МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов поддерживает желание подчеркивать важнейшие даты для истории России, предложение сделать День единения народов России и Белоруссии выходным нужно продолжить и обсудить на площадке трехсторонней комиссии с участием работников, профсоюзов и правительства.
День единения народов России
и Белоруссии
- праздник, отмечаемый на государственном уровне ежегодно 2 апреля в связи с тем, что в этот день в 1997 году был подписан договор о создании сообщества России и Белоруссии. По мнению спикера Совфеда Валентина Матвиенко
, этот день можно поставить в один ряд с такими праздниками, как День России и День народного единства, и сделать его нерабочим.
"В целом поддерживаю желание каким-либо образом подчеркивать важнейшей даты для истории страны. В том числе и внесение изменений в Трудовой кодекс", - сказал РИА Новости Нилов.
Парламентарий считает, что данная инициатива должна быть обязательно обсуждена на площадке трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений. "Любой дополнительный выходной – это всегда серьезная нагрузка на работодателей и экономику", - отметил он.
По его словам, возможно, с учетом большого количества выходных дней в России таким образом можно перераспределить их, чтобы не нарушался баланс.
"В целом я понимаю эмоциональный, политический, исторический, геополитический посыл, который поддерживаю, и считаю, что эту дискуссию надо продолжать", - добавил Нилов.