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Нилов поддержал идею выходного в День единения народов России и Белоруссии

Нилов поддержал идею выходного в День единения народов России и Белоруссии - РИА Новости, 02.04.2022

Нилов поддержал идею выходного в День единения народов России и Белоруссии

Председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов поддерживает желание подчеркивать важнейшие даты для истории России, РИА Новости, 02.04.2022

2022-04-02T15:08

2022-04-02T15:08

2022-04-02T15:08

парламентское собрание союза беларуси и россии

белоруссия

россия

в мире

ярослав нилов

госдума рф

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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов поддерживает желание подчеркивать важнейшие даты для истории России, предложение сделать День единения народов России и Белоруссии выходным нужно продолжить и обсудить на площадке трехсторонней комиссии с участием работников, профсоюзов и правительства.День единения народов России и Белоруссии - праздник, отмечаемый на государственном уровне ежегодно 2 апреля в связи с тем, что в этот день в 1997 году был подписан договор о создании сообщества России и Белоруссии. По мнению спикера Совфеда Валентина Матвиенко, этот день можно поставить в один ряд с такими праздниками, как День России и День народного единства, и сделать его нерабочим.Парламентарий считает, что данная инициатива должна быть обязательно обсуждена на площадке трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений. "Любой дополнительный выходной – это всегда серьезная нагрузка на работодателей и экономику", - отметил он.По его словам, возможно, с учетом большого количества выходных дней в России таким образом можно перераспределить их, чтобы не нарушался баланс."В целом я понимаю эмоциональный, политический, исторический, геополитический посыл, который поддерживаю, и считаю, что эту дискуссию надо продолжать", - добавил Нилов.

https://ria.ru/20220331/sotrudnichestvo-1781110101.html

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

белоруссия, россия, в мире, ярослав нилов, госдума рф