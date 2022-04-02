https://ria.ru/20220402/seksologiya-1781264241.html

"Всегда готов". Специалисты опровергли главные мифы о сексе

"Всегда готов". Специалисты опровергли главные мифы о сексе - РИА Новости, 02.04.2022

"Всегда готов". Специалисты опровергли главные мифы о сексе

Несмотря на огромное количество информации в Сети, сексуальная грамотность в стране оставляет желать лучшего. Негативную роль играют и западные ценности —... РИА Новости, 02.04.2022

2022-04-02T08:00

2022-04-02T08:00

2022-04-02T08:14

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МОСКВА, 2 апр — РИА Новости, Татьяна Пичугина. Несмотря на огромное количество информации в Сети, сексуальная грамотность в стране оставляет желать лучшего. Негативную роль играют и западные ценности — некоторые из них, по мнению специалистов, противоречат нашим традициям. РИА Новости выяснило, с каким проблемами в интимной сфере сталкиваются россияне.Олег Гулько, врач-сексолог центра "КарповкаПлюс", Санкт-ПетербургСпециальность врача-сексолога утвердили в СССР в 1977-м. Требовалось окончить медицинский вуз, интернатуру по психиатрии и ординатуру. А после этого заниматься диагностикой половых расстройств, помогать пациентам, начиная с детского возраста, семейным парам. Парадоксально, но в медвузах сексологию не преподают, поэтому врачи смежных профессий — урологи, гинекологи, невропатологи — редко направляют к профильному специалисту.Большинство мужчин обращается с эректильной дисфункцией, у женщин чаще всего возникают проблемы с недостатком влечения и отсутствием оргазма. Как правило, эти расстройства удается скорректировать — если, конечно, этим заниматься. Другая группа жалоб связана с межличностными отношениями и представлениями о противоположном поле.Из-за низкого уровня знаний у людей множество предрассудков. Один из самых устойчивых связан с мастурбацией. Давно доказано, что на этапе взросления она служит инструментом познания тела, а позже к ней прибегают по необходимости. Однако до сих пор страхи о последствиях создают сложности в жизни и отношениях. При всем избытке информации встречаются клиенты, которые не знают, где у партнерши, к примеру, клитор, какова его функция. Женщины иногда даже не представляют, как устроены их собственные половые органы. Одно из заданий в терапии — изучить свое тело в зеркале.Псевдоспециалисты распространяют много ложных сведений — например, о сквирт-оргазме или укреплении мышц влагалища как исключительно необходимых для сексуальной гармонии в паре. Один из самых старых мифов связан с точкой G у женщины. Если бы все было так просто: нажимаешь в определенное место — и получаешь удовольствие. Увы, так это не работает.Приходят на прием юноши и девушки, которые не могут построить прочные отношения, завести семью. Выясняется, что у одних — искаженные представления о сексуальной стороне жизни, другим мешают запреты, связанные с воспитанием. Неудачи в любви отражаются на социализации. Дело не только в удовольствии от генитального контакта, но и во взаимодействии с окружающими. Поэтому многие врачи-сексологи получают образование в области психологии и психотерапии.Валентина Снеговая, психолог-сексолог, Санкт-ПетербургПосле учебы на педагогическом факультете я выбрала специализацию семейного психолога, а затем и сексолога. Ко мне приходят главным образом за психологической помощью. В тренде сейчас — поиск пары, кризис в браке, измены, смена партнера. Во время гендерных праздников обостряется тема одиночества.Классика жанра: жена заводит любовника и начинает сравнивать его с мужем, встает вопрос, сохранить семью или развестись. Часто обращаются с разными сексуальными проблемами — например, отсутствием оргазма.В последние годы в моде поздняя девственность. Несмотря на огромное количество информации в Сети, молодые люди нередко не знают, что делать с партнером. Хорошо учатся, строят карьеру, однако с трудом общаются и не могут построить отношения. Но мечтают жить счастливо, а гарантию этого дает семья. Был такой случай: женщина в 28 не готова расстаться с девственностью, хотя восемь лет состоит в браке. Супруги практикуют все, кроме естественного соития, и мужчину, конечно, это не устраивает. На приеме выяснилось, что у нее страх материнства, а он не готов больше ждать.Другой пример — молодой человек 27 лет после неудачного полового контакта боится женщин. Или 24-летний юноша, который после наших занятий начал понемногу знакомиться в интернете, ходить на свидания.Много клиентов с патологическим поведением: инцесты, БДСМ, ЛГБТ. Из-за западной пропаганды нормы стираются, люди думают, что все дозволено, но в итоге обращаются к специалисту с вопросом, как стать нормальным.На пандемию пришелся пик разводов за последние десять лет. Многие разочаровались в партнере — перестал устраивать, не желают его поддерживать в тяжелый период, например, при потере заработка или трудоспособности в результате болезни. Супруга хочет развестись и найти того, кто будет ее содержать, потому что рассматривает мужа только как источник благосостояния.Или, допустим, женщина выходила за стройного, а теперь он растолстел и напоминает беременного. У нее чувство, что ее обманули. Моя главная задача — сохранить семью, но в некоторых случаях развод — это освобождение и возможность найти такие отношения, где будет взаимная поддержка в любой ситуации.Наше общество в целом не воспринимает западные ценности. Всегда выбирай себя, полюби себя любого — у нас эти формулы не срабатывают. Свинг как лекарство не действует, в мегаполисах его практикуют только шесть процентов пар. Россияне не готовы к свободной любви. Нам важно, с кем мы, где наш партнер, мужчина должен быть уверен, что это его ребенок. Культ развлечений, жизнь без перспектив — не для нас. Когда 35-летняя женщина вдруг обнаруживает, что теряет привлекательность, ей сложно найти партнера, который бы хотел с ней детей. Ценность семьи никуда не делась, потому что есть душевные потребности. Бесконечный эгоизм в итоге приводит к одиночеству.В моей работе 90 процентов — секспросвет, притом что основной контингент — 40-летние семейные люди. Например, волнует вопрос, куда делась прежняя страсть, как ее вернуть. У многих попросту мало полового опыта, знаний анатомии и физиологии партнера.У подростков дефицит информации о периоде полового созревания, нет элементарных представлений о контрацепции. У юношей распространены предубеждения о длине члена и продолжительности полового акта, у девушек — о том, как достичь оргазма. Преобладает миф о том, что все само сложится, как в порно. Но его просмотр в юном возрасте ведет к психотравмам. В школе необходимо ввести сексуальное просвещение — например, в рамках курса этики и психологии семейной жизни.Сергей Кумченко, психолог-сексолог, Центр семейного и сексуального образования Secrets, факультет психологии МГУ, МоскваВ начале XX века немецкий врач Иван Блох предложил термин "сексология", обозначив им науку, которая должна изучать половые отношения во всех проявлениях — не только медицинских, но и культурных, психологических. Сексология с самого начала стала междисциплинарной областью знания. Так ее представлял и отечественный ученый Игорь Кон.Действительно, не все сексуальные нарушения можно объяснить исключительно биологическими причинами. Много психологических факторов — так, рассказывая о своем сексе, мотивах, особенностях, клиенты невольно приукрашивают подробности или что-то умалчивают. Нередко руководствуются в интимной жизни разного рода мифами, несоответствующими физиологической реальности: например, говорят об одновременном (синхронном) оргазме и всеми силами пытаются его достичь, что смещает фокус внимания с процесса на результат, как в спорте. Так недалеко до семейно-сексуальной дисгармонии.Распространено убеждение, что женщина не должна инициировать половое сближение. Мало того, что это пережиток викторианской эпохи. Так еще и известные сексологи Уильям Мастерс и Вирджиния Джонсон сформулировали в середине XX века прямо обратную рекомендацию — порой лучше начинать первой. Это связано с открытием сексуального цикла человека, который включает в себя четыре стадии: возбуждение, ритмичное плато, чувственный пик — оргазм и расслабление. Поскольку у женщин он в среднем развивается дольше, то инициатива с ее стороны влечет совместное удовлетворение партнеров.Еще одно заблуждение: мужчина всегда должен быть "готов"— что также не учитывает физиологическую сторону, эмоциональные потребности. В конце концов, человек может переутомиться на работе, испытывать дискомфорт от социального давления постоянно "быть мужиком" и банально обидеться за что-то на женщину. Все это не способствует сексу. В некоторых случаях возникает так называемая психогенная эректильная дисфункция: явление, при котором половой член сохраняет биологическую спонтанность эрекции, например, по утрам или при просмотре порнографии, а во время секса дает сбой. С этим, кстати, довольно часто обращаются к сексологу.Типичная проблема — отсутствие оргазма во время секса, коитальная аноргазмия. По моей статистике, тотальное большинство внутрипостельных сложностей связано с неправильной внепостельной коммуникацией. Частный случай здесь — так называемая дисгамия, которую нередко определяют сексуальной несовместимостью. По сути же речь идет о преобладании у партнеров желания расстаться. Например, здоровая женщина жалуется, что не достигает оргазмов со здоровым мужчиной. В процессе семейной консультации выясняется: он против детей, а для нее это принципиальная ценность. Но любимого она тоже терять не хочет, как когда-то в раннем возрасте потеряла отца. Подавив необходимость обсуждать тему ребенка, она лишила себя возможности доверять партнеру на сексуальном уровне. Тело честнее противостоит взглядам мужчины.Еще история: молодая неопытная девушка вступает в отношения с человеком психопатического склада. Это достаточно сложные люди, прибегающие к коммуникативным манипуляциям поочередно с идеализацией и обесцениванием. Обвиняют других в своих бедах, а себя представляют чистыми — их нередко называют абьюзерами и "токсиками". Наблюдал здоровую клиентку, у которой был вагинизм — непроизвольный спазм влагалищных мышц при введении пениса, что сопровождается болью. Гинеколог разводил руками, однако позже, когда пара рассталась, у девушки прошли эти симптомы. Оказалось, бывший молодой человек стремился подчинить ее себе, требовал уйти с работы, не общаться с друзьями, оставить соцсети. Она шла ему навстречу, но он выдвигал новые требования, как это часто бывает при психопатических наклонностях.Данные Росстата за 2017-й показывают: Россия лидирует среди других европейских стран по количеству регистрируемых браков, но также впереди всех — по числу разводов. И то и другое — в первый год совместной жизни. На мой взгляд, одна из причин — сексуальная неграмотность, доходящая до мракобесия. У каждого собственное мнение по поводу сексологии, не верят специалистам, врачам, психологам, ученым. Тотально отсутствует секспросвет. Не говоря уже о том, что сложные экономические условия влекут стрессогенную стратегию выживания, а это не способствует благополучной сексуальной жизни. Однако проблемы решаемы: надо только признать их и без вредного самолечения обратиться за помощью к специалисту.

https://ria.ru/20210214/seksualnost-1597265099.html

https://ria.ru/20211108/potentsiya-1757988922.html

https://ria.ru/20210403/seks-1604012279.html

https://ria.ru/20191115/1560945057.html

https://ria.ru/20200920/seks-1577458585.html

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2022

Татьяна Пичугина

Татьяна Пичугина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Татьяна Пичугина

социология, психология, секс, мгу имени м. в. ломоносова, здоровье, биология