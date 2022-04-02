https://ria.ru/20220402/sanktsii-1781468293.html

Грызлов заявил, что западные санкции не поставят Москву и Минск на колени

Грызлов заявил, что западные санкции не поставят Москву и Минск на колени - РИА Новости, 02.04.2022

Грызлов заявил, что западные санкции не поставят Москву и Минск на колени

Посол России в Белоруссии Борис Грызлов заявил, что санкции стран Запада не поставят Москву и Минск на колени. РИА Новости, 02.04.2022

2022-04-02T17:26

2022-04-02T17:26

2022-04-02T17:26

союзное государство

белоруссия

россия

борис грызлов

союзное государство

экономика

санкции

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МИНСК, 2 апр – РИА Новости. Посол России в Белоруссии Борис Грызлов заявил, что санкции стран Запада не поставят Москву и Минск на колени."Что касается санкций так называемого коллективного Запада, который считает, что такое давление поставит наши страны на колени, то это в принципе невозможно. Наши народы ещё теснее будут погружаться в интеграцию", - приводит слова Грызлова в субботу госиздание "СБ.Беларусь сегодня" на своем сайте.Он отметил, что между странами развивается промышленная кооперация, расширяется экономическое взаимодействие, страны становятся "только крепче"."Думаю, что годы, в течение которых мы строим Союзное государство, показывают, что наши народы дружественные, духовно близкие. У нас общие подходы, в культуре и образовании. Программы интеграции, которые успешно реализуются, безусловно, приведут к тому, что качество и уровень жизни наших граждан повысятся. Срок окончания этих документов – 2023 год. Ещё полтора-два года и мы увидим великолепный результат от выполнения программ", - сказал дипломат.В ноябре прошлого года в формате видеоконференции прошло заседание Высшего госсовета Союзного государства Белоруссии и России, был подписан декрет об основных направлениях реализации положений договора о создании Союзного государства на 2021-2023 годы. Документ утверждает 28 союзных программ по углублению экономической интеграции двух стран. Работа по "дорожным картам" Союзного государства с Белоруссией должна завершиться в ближайшие 2-3 года, заявил в конце января глава МИД РФ Сергей Лавров.

https://ria.ru/20220401/zapad-1781338904.html

https://ria.ru/20220401/belorussiya-1781226814.html

белоруссия

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

белоруссия, россия, борис грызлов, союзное государство, экономика, санкции