https://ria.ru/20220402/pogoda-1781434574.html

В Москве в выходные выпадет до 60 процентов месячной нормы осадков

В Москве в выходные выпадет до 60 процентов месячной нормы осадков - РИА Новости, 02.04.2022

В Москве в выходные выпадет до 60 процентов месячной нормы осадков

Снегопад в столице выйдет на пик вечером в субботу и в ночь на воскресенье, выпадет 60% от месячной нормы осадков, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра... РИА Новости, 02.04.2022

2022-04-02T11:34

2022-04-02T11:34

2022-04-02T13:15

общество

московская область (подмосковье)

москва

центр "фобос"

евгений тишковец

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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Снегопад в столице выйдет на пик вечером в субботу и в ночь на воскресенье, выпадет 60% от месячной нормы осадков, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.Он отметил, что снегопад, начавшийся в Москве утром, будет только усиливаться и продолжит непрерывно засыпать Москву в течение ближайших полутора суток, то есть закончится лишь к вечеру воскресенья."На пик снежное ненастье выйдет вечером в субботу и особенно в ночь на воскресенье, когда центр средиземноморского циклона "Катарина" пройдет всего в 200 километрах южнее столицы. В этот период видимость в снежных зарядах ухудшится до 500-800 метров, что ниже минимумов погоды, и может существенно ограничить работу авиации. С 6 утра субботы до 18 часов воскресенья в Москве выпадет в общем 25 миллиметров осадков, или 60% от всей месячной нормы апреля" - сказал Тишковец.По его словам, снегопады такой интенсивности в начале апреля бывают всего раз в полвека."При этом высота снежного покрова, которая сейчас составляет 10 сантиметров, повысится к концу выходных до 15-20 сантиметров, что, кстати, соответствует норме климата", - добавил синоптик."Кроме того, сегодня около полуночи высока вероятность ледяных дождей на юге, юго-востоке и востоке Подмосковья (Ступинский, Коломенский, Луховицкий, Воскресенский, Шатурский, Егорьевский районы). Переохлажденные дожди с отложениями льда толщиной до 2-7 миллиметров пройдут также в отдельных районах Брянской, Тульской, Рязанской, Владимирской, Нижегородской и Кировской областей – на дорогах скользко, автомобилисты будьте осторожны" - призвал Тишковец.Температура воздуха в Москве в субботу будет от нуля до плюс двух градусов, в воскресенье: ночью от нуля до минус двух, днем - около нуля, пояснил синоптик."Из-за высокой влажности и свежего порывистого северо-восточного ветра будет казаться, что на пять градусов холоднее истинной температуры. Показания барометров рухнут к утру воскресенья до аномально низких значений – до 727 миллиметров ртутного столба, что на 20 единиц меньше нормы", - резюмировал Тишковец.

https://ria.ru/20220331/pogoda-1781063362.html

https://ria.ru/20220402/pogoda-1781436262.html

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Ольга Фомченкова

общество, московская область (подмосковье), москва, центр "фобос", евгений тишковец