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В Москве за сутки госпитализировали 198 пациентов с COVID-19
В Москве за сутки госпитализировали 198 пациентов с COVID-19 - РИА Новости, 02.04.2022
В Москве за сутки госпитализировали 198 пациентов с COVID-19
В Москве за сутки выявлено 994 новых случаев COVID, скончался 21 человек, сообщается на портале стопкоронавирус.рф. РИА Новости, 02.04.2022
2022-04-02T11:15
2022-04-02T11:15
2022-04-02T11:15
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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. В Москве за сутки выявлено 994 новых случаев COVID, скончался 21 человек, сообщается на портале стопкоронавирус.рф."Выявлено случаев за сутки 994, 198 человек госпитализировано за сутки, выздоровело 907, 21 человек умер за сутки", - говорится в сообщении.Также отмечается, что всего с начала пандемии в столице было выявлено 2 741 828 случаев коронавируса, выздоровели 2 546 782 человека, скончались из-за COVID 42 736 человек.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
здоровье - общество, коронавирус covid-19, москва, коронавирус в россии
В Москве за сутки госпитализировали 198 пациентов с COVID-19
В Москве за сутки выявили 994 новых случая COVID-19, умер 21 человек