https://ria.ru/20220402/koronavirus-1781432789.html

В Москве за сутки госпитализировали 198 пациентов с COVID-19

В Москве за сутки госпитализировали 198 пациентов с COVID-19 - РИА Новости, 02.04.2022

В Москве за сутки госпитализировали 198 пациентов с COVID-19

В Москве за сутки выявлено 994 новых случаев COVID, скончался 21 человек, сообщается на портале стопкоронавирус.рф. РИА Новости, 02.04.2022

2022-04-02T11:15

2022-04-02T11:15

2022-04-02T11:15

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здоровье - общество

коронавирус covid-19

москва

коронавирус в россии

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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. В Москве за сутки выявлено 994 новых случаев COVID, скончался 21 человек, сообщается на портале стопкоронавирус.рф."Выявлено случаев за сутки 994, 198 человек госпитализировано за сутки, выздоровело 907, 21 человек умер за сутки", - говорится в сообщении.Также отмечается, что всего с начала пандемии в столице было выявлено 2 741 828 случаев коронавируса, выздоровели 2 546 782 человека, скончались из-за COVID 42 736 человек.

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

здоровье - общество, коронавирус covid-19, москва, коронавирус в россии