https://ria.ru/20220402/donbass-1781465793.html

Мирный житель пострадал в результате обстрела Александровки со стороны ВСУ

Мирный житель пострадал в результате обстрела Александровки со стороны ВСУ - РИА Новости, 02.04.2022

Мирный житель пострадал в результате обстрела Александровки со стороны ВСУ

Мирный житель пострадал из-за обстрела украинскими войсками посёлка Александровка в Донецкой народной республике, говорится в сообщении представительства ДНР в... РИА Новости, 02.04.2022

2022-04-02T17:04

2022-04-02T17:04

2022-04-02T17:04

обострение ситуации в днр и лнр

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ДОНЕЦК, 2 апр - РИА Новости. Мирный житель пострадал из-за обстрела украинскими войсками посёлка Александровка в Донецкой народной республике, говорится в сообщении представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Также по оперативной линии СЦКК ДНР поступила информация о ранении... мирных жителей: населенный пункт Александровка: - мужчина, 1960 года рождения - получил тяжелое ранение", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.Как сообщается, пострадавший доставлен в медицинское учреждение, где ему оказывается необходимая медицинская помощь.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220401/natsizm-1781149022.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, донецкая народная республика, украина, днр, признание днр и лнр в россии, ситуация в днр и лнр, донбасс