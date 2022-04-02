https://ria.ru/20220402/donbass-1781463700.html

Мужчина пострадал при обстреле украинскими войсками Васильевки в ДНР

Мужчина пострадал при обстреле украинскими войсками Васильевки в ДНР - РИА Новости, 02.04.2022

Мужчина пострадал при обстреле украинскими войсками Васильевки в ДНР

Мужчина пострадал в результате обстрела со стороны украинских войск в населенном пункте Васильевка в ДНР, сообщает штаб территориальной обороны республики. РИА Новости, 02.04.2022

2022-04-02T16:43

2022-04-02T16:43

2022-04-02T16:43

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

донбасс

украина

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 2 апр - РИА Новости. Мужчина пострадал в результате обстрела со стороны украинских войск в населенном пункте Васильевка в ДНР, сообщает штаб территориальной обороны республики."При обстреле ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) в Васильевке Ясиноватского района произошло попадание украинского боеприпаса в жилой дом по ул. Лесная. В результате был ранен мужчина. В настоящее время ему оказывается медицинская помощь", - говорится в заявлении, опубликованном в Telegram-канале штаба.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220401/natsizm-1781149022.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, донбасс, украина, вооруженные силы украины