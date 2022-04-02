10:20 02.04.2022 (обновлено: 12:14 02.04.2022)
Украинские войска обстреляли три населенных пункта в ДНР
Представительство ДНР: украинские войска обстреляли Докучаевск, Александровку и Донецк
Мужчина демонстрирует осколки снаряда. Архивное фото
ДОНЕЦК, 2 апр - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Докучаевск, Александровку и Донецк в ДНР, выпущено 24 снаряда калибром 122 миллиметра, сообщает представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ по направлению: 09.30 - н.п. Новомихайловка - н.п. Докучаевск: выпущено шесть снарядов калибром 122 мм; 09.45 - н.п. Георгиевка - н.п. Александровка: выпущено 10 снарядов калибром 122 мм; 09.45 - н.п. Георгиевка - город Донецк (Петровский район): выпущено восемь снарядов калибром 122 мм", - говорится в сообщении.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.