https://ria.ru/20220402/donbass-1781439365.html

Украинские войска обстреляли три населенных пункта в ДНР

Украинские войска обстреляли три населенных пункта в ДНР - РИА Новости, 02.04.2022

Украинские войска обстреляли три населенных пункта в ДНР

Украинские войска обстреляли Докучаевск, Александровку и Донецк в ДНР, выпущено 24 снаряда калибром 122 миллиметра, сообщает представительство республики в... РИА Новости, 02.04.2022

2022-04-02T10:20

2022-04-02T10:20

2022-04-02T12:14

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

петровский район

донецк (днр)

докучаевск

украина

донбасс

днр

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ДОНЕЦК, 2 апр - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Докучаевск, Александровку и Донецк в ДНР, выпущено 24 снаряда калибром 122 миллиметра, сообщает представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ по направлению: 09.30 - н.п. Новомихайловка - н.п. Докучаевск: выпущено шесть снарядов калибром 122 мм; 09.45 - н.п. Георгиевка - н.п. Александровка: выпущено 10 снарядов калибром 122 мм; 09.45 - н.п. Георгиевка - город Донецк (Петровский район): выпущено восемь снарядов калибром 122 мм", - говорится в сообщении.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220401/natsizm-1781149022.html

петровский район

донецк (днр)

докучаевск

украина

донбасс

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

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