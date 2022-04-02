09:43 02.04.2022 (обновлено: 13:14 02.04.2022)
Украинские войска выпустили четыре снаряда по Петровскому району Донецка
Представительство ДНР: ВСУ выпустили четыре снаряда по Петровскому району Донецка
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМужчина демонстрирует осколки снаряда в Петровском районе Донецка
Мужчина демонстрирует осколки снаряда в Петровском районе Донецка. Архивное фото
ДОНЕЦК, 2 апр - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Петровский район Донецка, выпущено четыре снаряда калибром 122 миллиметра, следует из сообщения представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 09.08 - н.п. Красногоровка - г. Донецк (Петровский район): выпущено четыре снаряда калибром 122 мм", - говорится в сообщении.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.