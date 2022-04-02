11:53 02.04.2022 (обновлено: 12:28 02.04.2022)
Украинские войска обстреляли из "Градов" Петровский район Донецка
В ДНР заявили, что ВСУ выпустили десять ракет из "Градов" по Петровскому району Донецка
© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкОсколки снаряда реактивной системы залпового огня "Град"
Осколки снаряда реактивной системы залпового огня "Град". Архивное фото
ДОНЕЦК, 2 апр - РИА Новости. Украинские войска выпустили десять ракет из БМ-21 "Град" по Петровскому району Донецка, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 11.30 - н.п. Георгиевка - г. Донецк (Петровский район): выпущено 10 ракет из БМ-21 "Град", - говорится в сообщении.
Украинские войска снова обстреляли район города в 12.05 - тогда, по данным представительства ДНР, было выпущено 12 снарядов калибром 122 мм.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.