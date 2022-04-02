https://ria.ru/20220402/donbass-1781436956.html

Украинские войска обстреляли из "Градов" Петровский район Донецка

Украинские войска обстреляли из "Градов" Петровский район Донецка - РИА Новости, 02.04.2022

Украинские войска обстреляли из "Градов" Петровский район Донецка

Украинские войска выпустили десять ракет из БМ-21 "Град" по Петровскому району Донецка, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и... РИА Новости, 02.04.2022

2022-04-02T11:53

2022-04-02T11:53

2022-04-02T12:28

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вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 2 апр - РИА Новости. Украинские войска выпустили десять ракет из БМ-21 "Град" по Петровскому району Донецка, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 11.30 - н.п. Георгиевка - г. Донецк (Петровский район): выпущено 10 ракет из БМ-21 "Град", - говорится в сообщении.Украинские войска снова обстреляли район города в 12.05 - тогда, по данным представительства ДНР, было выпущено 12 снарядов калибром 122 мм.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220401/natsizm-1781149022.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, донецк (днр), донецкая народная республика, ситуация в днр и лнр, вооруженные силы украины