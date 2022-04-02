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Украинские войска выпустили по Докучаевску четыре снаряда калибром 122 мм - РИА Новости, 02.04.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220402/donbass-1781436525.html
Украинские войска выпустили по Докучаевску четыре снаряда калибром 122 мм
Украинские войска выпустили по Докучаевску четыре снаряда калибром 122 мм - РИА Новости, 02.04.2022
Украинские войска выпустили по Докучаевску четыре снаряда калибром 122 мм
Украинские войска обстреляли Докучаевск, выпущено 4 снаряда калибром 122 мм, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима РИА Новости, 02.04.2022
2022-04-02T11:49
2022-04-02T11:49
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
докучаевск
украина
донбасс
вооруженные силы украины
днр
признание днр и лнр в россии
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ДОНЕЦК, 2 апр - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Докучаевск, выпущено 4 снаряда калибром 122 мм, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению… н.п. Новомихайловка - н.п. Докучаевск: выпущено 4 снаряда калибром 122 мм", - говорится в сообщении.Отмечается, что обстрел был зафиксирован в 11.30.
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докучаевск
украина
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в мире, докучаевск, украина, донбасс, вооруженные силы украины, днр, признание днр и лнр в россии, ситуация в днр и лнр
11:49 02.04.2022
 
Украинские войска выпустили по Докучаевску четыре снаряда калибром 122 мм

Представительство ДНР: ВСУ выпустили по Докучаевску четыре снаряда калибром 122 мм

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкВоеннослужащий демонстрирует осколки боеприпасов во дворе многоэтажного жилого дома в Донецке, поврежденного в результате обстрела
Военнослужащий демонстрирует осколки боеприпасов во дворе многоэтажного жилого дома в Донецке, поврежденного в результате обстрела - РИА Новости, 1920, 02.04.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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ДОНЕЦК, 2 апр - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Докучаевск, выпущено 4 снаряда калибром 122 мм, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению… н.п. Новомихайловка - н.п. Докучаевск: выпущено 4 снаряда калибром 122 мм", - говорится в сообщении.
Отмечается, что обстрел был зафиксирован в 11.30.
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреДокучаевскУкраинаДонбассВооруженные силы УкраиныДНРПризнание ДНР и ЛНР в РоссииСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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