https://ria.ru/20220402/donbass-1781436525.html
Украинские войска выпустили по Докучаевску четыре снаряда калибром 122 мм
Украинские войска выпустили по Докучаевску четыре снаряда калибром 122 мм - РИА Новости, 02.04.2022
Украинские войска выпустили по Докучаевску четыре снаряда калибром 122 мм
Украинские войска обстреляли Докучаевск, выпущено 4 снаряда калибром 122 мм, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима РИА Новости, 02.04.2022
2022-04-02T11:49
2022-04-02T11:49
2022-04-02T11:49
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
докучаевск
украина
донбасс
вооруженные силы украины
днр
признание днр и лнр в россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/01/1775781750_0:129:3210:1935_1920x0_80_0_0_ce1dcbad4bcd89cc57fd6abb1867aba2.jpg
ДОНЕЦК, 2 апр - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Докучаевск, выпущено 4 снаряда калибром 122 мм, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению… н.п. Новомихайловка - н.п. Докучаевск: выпущено 4 снаряда калибром 122 мм", - говорится в сообщении.Отмечается, что обстрел был зафиксирован в 11.30.
https://ria.ru/20220401/natsizm-1781149022.html
докучаевск
украина
донбасс
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/01/1775781750_362:0:3093:2048_1920x0_80_0_0_a4a9739d293d0ba17e70c4b7aa996f86.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, докучаевск, украина, донбасс, вооруженные силы украины, днр, признание днр и лнр в россии, ситуация в днр и лнр
Украинские войска выпустили по Докучаевску четыре снаряда калибром 122 мм
Представительство ДНР: ВСУ выпустили по Докучаевску четыре снаряда калибром 122 мм