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Украинские войска выпустили по Докучаевску четыре снаряда калибром 122 мм

Украинские войска выпустили по Докучаевску четыре снаряда калибром 122 мм - РИА Новости, 02.04.2022

Украинские войска выпустили по Докучаевску четыре снаряда калибром 122 мм

Украинские войска обстреляли Докучаевск, выпущено 4 снаряда калибром 122 мм, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима РИА Новости, 02.04.2022

2022-04-02T11:49

2022-04-02T11:49

2022-04-02T11:49

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

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ДОНЕЦК, 2 апр - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Докучаевск, выпущено 4 снаряда калибром 122 мм, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению… н.п. Новомихайловка - н.п. Докучаевск: выпущено 4 снаряда калибром 122 мм", - говорится в сообщении.Отмечается, что обстрел был зафиксирован в 11.30.

https://ria.ru/20220401/natsizm-1781149022.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

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