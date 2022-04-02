Рейтинг@Mail.ru
Названы вредные и полезные продукты для больных диабетом - РИА Новости, 02.04.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220402/diabet-1781408594.html
Названы вредные и полезные продукты для больных диабетом
Названы вредные и полезные продукты для больных диабетом - РИА Новости, 02.04.2022
Названы вредные и полезные продукты для больных диабетом
Вредные продукты для людей с сахарным диабетом — это содержащие большое количество легкоусвояемых углеводов и богатые животными жирами, а к полезным относятся... РИА Новости, 02.04.2022
2022-04-02T03:45
2022-04-02T13:30
общество
москва
здоровье
россия
михаил анциферов
диабет
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151119/76/1511197624_0:436:4288:2848_1920x0_80_0_0_6047435ba4aa57e823db8b79b241bf65.jpg
МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Вредные продукты для людей с сахарным диабетом — это содержащие большое количество легкоусвояемых углеводов и богатые животными жирами, а к полезным относятся овощи, фрукты и белковые продукты, рассказал РИА Новости в кулуарах XVIII Московского городского съезда эндокринологов главный эндокринолог департамента здравоохранения столицы Михаил Анциферов.По его словам, полезными являются овощи, за исключением картофеля и зрелых бобовых, фрукты, богатые клетчаткой, белковые продукты — индейка, рыба, нежирные сорта мяса, белок яйца, нежирные сорта творога."Замена сахара при диабете сахарозаменителем — это не маркетинговая уловка, а обязательное условие лечения сахарного диабета. Особенно мы рекомендуем истинные подсластители, к которым относятся аспартам, сукралоза, сахарин, цикламат, в них нет калорий и они не вызывают повышение сахара крови. А вот фруктоза содержит калории и может повышать сахар крови", — рассказал главный эндокринолог Москвы.Он уточнил, что существует норма потребления и для подсластителей: например, аспартам можно принимать до 18 таблеток в день, притом что одна-две эквивалентны двум-трем ложкам сахара, а пациенты обычно добавляют одну таблетку подсластителя на стакан чая.
https://ria.ru/20220310/bolezn-1777393966.html
москва
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Никита Стома
Никита Стома
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151119/76/1511197624_437:0:4234:2848_1920x0_80_0_0_043b209748266dabcbb1c60efa660fd0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, москва, здоровье, россия, михаил анциферов, диабет
03:45 02.04.2022 (обновлено: 13:30 02.04.2022)
 
Названы вредные и полезные продукты для больных диабетом

Эндокринолог Анциферов рассказал о вредных и полезных продуктах для больных диабетом

© Depositphotos / AnettaИзмерение сахара в крови
Измерение сахара в крови - РИА Новости, 1920, 02.04.2022
© Depositphotos / Anetta
Измерение сахара в крови. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Вредные продукты для людей с сахарным диабетом — это содержащие большое количество легкоусвояемых углеводов и богатые животными жирами, а к полезным относятся овощи, фрукты и белковые продукты, рассказал РИА Новости в кулуарах XVIII Московского городского съезда эндокринологов главный эндокринолог департамента здравоохранения столицы Михаил Анциферов.

"Вредные продукты для людей с сахарным диабетом — это продукты, содержащие большое количество легкоусвояемых углеводов, это сахар, мед, варенье, соки, так как они приводят к резкому повышению сахара крови, и продукты, богатые животными жирами: сало, копченые колбасы, жирные сорта мяса. Жареные продукты тоже нежелательны, потому что они могут усилить инсулинорезистентность, ухудшив работу собственного инсулина, и способствуют развитию ожирения", — сказал Анциферов.

По его словам, полезными являются овощи, за исключением картофеля и зрелых бобовых, фрукты, богатые клетчаткой, белковые продукты — индейка, рыба, нежирные сорта мяса, белок яйца, нежирные сорта творога.
"Замена сахара при диабете сахарозаменителем — это не маркетинговая уловка, а обязательное условие лечения сахарного диабета. Особенно мы рекомендуем истинные подсластители, к которым относятся аспартам, сукралоза, сахарин, цикламат, в них нет калорий и они не вызывают повышение сахара крови. А вот фруктоза содержит калории и может повышать сахар крови", — рассказал главный эндокринолог Москвы.
Он уточнил, что существует норма потребления и для подсластителей: например, аспартам можно принимать до 18 таблеток в день, притом что одна-две эквивалентны двум-трем ложкам сахара, а пациенты обычно добавляют одну таблетку подсластителя на стакан чая.
Девушка достает еду из холодильника - РИА Новости, 1920, 10.03.2022
10 марта, 06:45
Диетолог рассказала, как питаться людям с болезнью почек
 
ОбществоМоскваЗдоровьеРоссияМихаил АнциферовДиабет
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала