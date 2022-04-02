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Названы вредные и полезные продукты для больных диабетом
Названы вредные и полезные продукты для больных диабетом - РИА Новости, 02.04.2022
Названы вредные и полезные продукты для больных диабетом
Вредные продукты для людей с сахарным диабетом — это содержащие большое количество легкоусвояемых углеводов и богатые животными жирами, а к полезным относятся... РИА Новости, 02.04.2022
2022-04-02T03:45
2022-04-02T03:45
2022-04-02T13:30
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МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Вредные продукты для людей с сахарным диабетом — это содержащие большое количество легкоусвояемых углеводов и богатые животными жирами, а к полезным относятся овощи, фрукты и белковые продукты, рассказал РИА Новости в кулуарах XVIII Московского городского съезда эндокринологов главный эндокринолог департамента здравоохранения столицы Михаил Анциферов.По его словам, полезными являются овощи, за исключением картофеля и зрелых бобовых, фрукты, богатые клетчаткой, белковые продукты — индейка, рыба, нежирные сорта мяса, белок яйца, нежирные сорта творога."Замена сахара при диабете сахарозаменителем — это не маркетинговая уловка, а обязательное условие лечения сахарного диабета. Особенно мы рекомендуем истинные подсластители, к которым относятся аспартам, сукралоза, сахарин, цикламат, в них нет калорий и они не вызывают повышение сахара крови. А вот фруктоза содержит калории и может повышать сахар крови", — рассказал главный эндокринолог Москвы.Он уточнил, что существует норма потребления и для подсластителей: например, аспартам можно принимать до 18 таблеток в день, притом что одна-две эквивалентны двум-трем ложкам сахара, а пациенты обычно добавляют одну таблетку подсластителя на стакан чая.
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общество, москва, здоровье, россия, михаил анциферов, диабет
03:45 02.04.2022 (обновлено: 13:30 02.04.2022)
Названы вредные и полезные продукты для больных диабетом
Эндокринолог Анциферов рассказал о вредных и полезных продуктах для больных диабетом
МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Вредные продукты для людей с сахарным диабетом — это содержащие большое количество легкоусвояемых углеводов и богатые животными жирами, а к полезным относятся овощи, фрукты и белковые продукты, рассказал РИА Новости в кулуарах XVIII Московского городского съезда эндокринологов главный эндокринолог департамента здравоохранения столицы Михаил Анциферов.
"Вредные продукты для людей с сахарным диабетом — это продукты, содержащие большое количество легкоусвояемых углеводов, это сахар, мед, варенье, соки, так как они приводят к резкому повышению сахара крови, и продукты, богатые животными жирами: сало, копченые колбасы, жирные сорта мяса. Жареные продукты тоже нежелательны, потому что они могут усилить инсулинорезистентность, ухудшив работу собственного инсулина, и способствуют развитию ожирения", — сказал Анциферов.
По его словам, полезными являются овощи, за исключением картофеля и зрелых бобовых, фрукты, богатые клетчаткой, белковые продукты — индейка, рыба, нежирные сорта мяса, белок яйца, нежирные сорта творога.
"Замена сахара при диабете сахарозаменителем — это не маркетинговая уловка, а обязательное условие лечения сахарного диабета. Особенно мы рекомендуем истинные подсластители, к которым относятся аспартам, сукралоза, сахарин, цикламат, в них нет калорий и они не вызывают повышение сахара крови. А вот фруктоза содержит калории и может повышать сахар крови", — рассказал главный эндокринолог Москвы
.
Он уточнил, что существует норма потребления и для подсластителей: например, аспартам можно принимать до 18 таблеток в день, притом что одна-две эквивалентны двум-трем ложкам сахара, а пациенты обычно добавляют одну таблетку подсластителя на стакан чая.