Более 500 беженцев из ДНР и ЛНР прибыли в Казань
Более 500 беженцев из республик Донбасса прибыли в Казань
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкСотрудник МЧС во время эвакуации жителей Донецкой Народной Республики
Сотрудник МЧС во время эвакуации жителей Донецкой Народной Республики. Архивное фото
КАЗАНЬ, 2 апр – РИА Новости. Более 500 беженцев из Донецкой и Луганской Народных Республик прибыли в Казань в ночь на субботу, сообщили РИА Новости в пресс-службе правительства Татарстана.
Ранее в правительстве Татарстана был сформирован оперативный штаб для координации деятельности по временному размещению вынужденных переселенцев, который возглавил первый заместитель премьер-министра республики Рустам Нигматуллин. Власти заявляли о готовности принять тысячу жителей ДНР и ЛНР. Для их размещения определены санатории "Санта", "Жемчужина", "Ливадия", "Васильевский" и гостиницы "Кварт" и "Камаз-жилбыт" в Казани и Набережных Челнах.
"Всего в республику прибыли более 500 человек, в том числе около 100 детей", - сказал собеседник агентства.
На железнодорожном вокзале Казани прибывших встречали представители правительства республики, сотрудники МЧС, медики, волонтеры.
"Все прибывшие жители ДНР и ЛНР отправятся во временные пункты размещения, где есть все необходимое, включая продукты питания, предметы первой необходимости. На месте будет оказана медицинская помощь всем, кому она необходима", – сообщил первый вице-премьер Татарстана Рустам Нигматуллин.
Планируется, что прибывшие дети пойдут в детские сады, а взрослые смогут устроиться на работу.