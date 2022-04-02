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Более 500 беженцев из ДНР и ЛНР прибыли в Казань - РИА Новости, 02.04.2022
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Более 500 беженцев из ДНР и ЛНР прибыли в Казань
Более 500 беженцев из ДНР и ЛНР прибыли в Казань - РИА Новости, 02.04.2022
Более 500 беженцев из ДНР и ЛНР прибыли в Казань
Более 500 беженцев из Донецкой и Луганской Народных Республик прибыли в Казань в ночь на субботу, сообщили РИА Новости в пресс-службе правительства Татарстана. РИА Новости, 02.04.2022
2022-04-02T11:12
2022-04-02T11:12
республика татарстан
общество
донецкая народная республика
луганская народная республика
республика татарстан (татарстан)
эвакуация жителей днр и лнр в россию
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КАЗАНЬ, 2 апр – РИА Новости. Более 500 беженцев из Донецкой и Луганской Народных Республик прибыли в Казань в ночь на субботу, сообщили РИА Новости в пресс-службе правительства Татарстана.Ранее в правительстве Татарстана был сформирован оперативный штаб для координации деятельности по временному размещению вынужденных переселенцев, который возглавил первый заместитель премьер-министра республики Рустам Нигматуллин. Власти заявляли о готовности принять тысячу жителей ДНР и ЛНР. Для их размещения определены санатории "Санта", "Жемчужина", "Ливадия", "Васильевский" и гостиницы "Кварт" и "Камаз-жилбыт" в Казани и Набережных Челнах.На железнодорожном вокзале Казани прибывших встречали представители правительства республики, сотрудники МЧС, медики, волонтеры."Все прибывшие жители ДНР и ЛНР отправятся во временные пункты размещения, где есть все необходимое, включая продукты питания, предметы первой необходимости. На месте будет оказана медицинская помощь всем, кому она необходима", – сообщил первый вице-премьер Татарстана Рустам Нигматуллин.Планируется, что прибывшие дети пойдут в детские сады, а взрослые смогут устроиться на работу.
донецкая народная республика
луганская народная республика
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общество, донецкая народная республика, луганская народная республика, республика татарстан (татарстан), эвакуация жителей днр и лнр в россию
11:12 02.04.2022
 
Более 500 беженцев из ДНР и ЛНР прибыли в Казань

Более 500 беженцев из республик Донбасса прибыли в Казань

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкСотрудник МЧС во время эвакуации жителей Донецкой Народной Республики
Сотрудник МЧС во время эвакуации жителей Донецкой Народной Республики - РИА Новости, 1920, 02.04.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Сотрудник МЧС во время эвакуации жителей Донецкой Народной Республики. Архивное фото
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КАЗАНЬ, 2 апр – РИА Новости. Более 500 беженцев из Донецкой и Луганской Народных Республик прибыли в Казань в ночь на субботу, сообщили РИА Новости в пресс-службе правительства Татарстана.
Ранее в правительстве Татарстана был сформирован оперативный штаб для координации деятельности по временному размещению вынужденных переселенцев, который возглавил первый заместитель премьер-министра республики Рустам Нигматуллин. Власти заявляли о готовности принять тысячу жителей ДНР и ЛНР. Для их размещения определены санатории "Санта", "Жемчужина", "Ливадия", "Васильевский" и гостиницы "Кварт" и "Камаз-жилбыт" в Казани и Набережных Челнах.
"Всего в республику прибыли более 500 человек, в том числе около 100 детей", - сказал собеседник агентства.
На железнодорожном вокзале Казани прибывших встречали представители правительства республики, сотрудники МЧС, медики, волонтеры.
"Все прибывшие жители ДНР и ЛНР отправятся во временные пункты размещения, где есть все необходимое, включая продукты питания, предметы первой необходимости. На месте будет оказана медицинская помощь всем, кому она необходима", – сообщил первый вице-премьер Татарстана Рустам Нигматуллин.
Планируется, что прибывшие дети пойдут в детские сады, а взрослые смогут устроиться на работу.
Пункты сбора гуманитарной помощи для беженцев из Донбасса
15 марта, 11:57Инфографика
Пункты сбора гуманитарной помощи для беженцев из Донбасса
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Республика ТатарстанОбществоДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаРеспублика Татарстан (Татарстан)Эвакуация жителей ДНР и ЛНР в Россию
 
 
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