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Более 500 беженцев из ДНР и ЛНР прибыли в Казань

Более 500 беженцев из ДНР и ЛНР прибыли в Казань - РИА Новости, 02.04.2022

Более 500 беженцев из ДНР и ЛНР прибыли в Казань

Более 500 беженцев из Донецкой и Луганской Народных Республик прибыли в Казань в ночь на субботу, сообщили РИА Новости в пресс-службе правительства Татарстана. РИА Новости, 02.04.2022

2022-04-02T11:12

2022-04-02T11:12

2022-04-02T11:12

республика татарстан

общество

донецкая народная республика

луганская народная республика

республика татарстан (татарстан)

эвакуация жителей днр и лнр в россию

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КАЗАНЬ, 2 апр – РИА Новости. Более 500 беженцев из Донецкой и Луганской Народных Республик прибыли в Казань в ночь на субботу, сообщили РИА Новости в пресс-службе правительства Татарстана.Ранее в правительстве Татарстана был сформирован оперативный штаб для координации деятельности по временному размещению вынужденных переселенцев, который возглавил первый заместитель премьер-министра республики Рустам Нигматуллин. Власти заявляли о готовности принять тысячу жителей ДНР и ЛНР. Для их размещения определены санатории "Санта", "Жемчужина", "Ливадия", "Васильевский" и гостиницы "Кварт" и "Камаз-жилбыт" в Казани и Набережных Челнах.На железнодорожном вокзале Казани прибывших встречали представители правительства республики, сотрудники МЧС, медики, волонтеры."Все прибывшие жители ДНР и ЛНР отправятся во временные пункты размещения, где есть все необходимое, включая продукты питания, предметы первой необходимости. На месте будет оказана медицинская помощь всем, кому она необходима", – сообщил первый вице-премьер Татарстана Рустам Нигматуллин.Планируется, что прибывшие дети пойдут в детские сады, а взрослые смогут устроиться на работу.

донецкая народная республика

луганская народная республика

республика татарстан (татарстан)

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, донецкая народная республика, луганская народная республика, республика татарстан (татарстан), эвакуация жителей днр и лнр в россию