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Путин поздравил Белоруссию с Днем единения народов - РИА Новости, 02.04.2022
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Путин поздравил Белоруссию с Днем единения народов
Путин поздравил Белоруссию с Днем единения народов - РИА Новости, 02.04.2022
Путин поздравил Белоруссию с Днем единения народов
Президент России Владимир Путин в поздравительном послании ко Дню единения народов Белоруссии и России заявил, что Москва и Минск сталкиваются с беспрецедентным РИА Новости, 02.04.2022
2022-04-02T17:04
2022-04-02T17:05
белоруссия
россия
москва
борис грызлов
в мире
владимир путин
александр лукашенко
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МИНСК, 2 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в поздравительном послании ко Дню единения народов Белоруссии и России заявил, что Москва и Минск сталкиваются с беспрецедентным внешним давлением и лучшим ответом на недружественные действия должно стать наращивание интеграции.Как сообщила пресс-служба посольства России в Белоруссии, посол России Борис Грызлов зачитал поздравительное послание президента РФ во время торжественного мероприятия в рамках празднования Дня единения народов Белоруссии и России, которое прошло в Минске в Большом театре оперы и балета."В последнее время Москва и Минск сталкиваются с беспрецедентным внешним давлением. Уверен, что лучшим ответом на недружественные действия со стороны ряда государств должно стать всемерное упрочение союзнических российско-белорусских связей, наращивание взаимовыгодных интеграционных процессов и двустороннего сотрудничества на всех направлениях", - говорится в зачитанном поздравительном послании.Отмечается, что "особое значение имеет координация усилий на международной арене, укрепление нашего оборонного потенциала, а также проведение согласованной политики импортозамещения в промышленном, аграрном и других секторах экономики". "Разумеется, главной задачей при этом остаётся обеспечение благополучной и безопасной жизни граждан России и Беларуси", - подчеркнул Путин.Он выразил уверенность, что вместе страны смогут преодолеть любые трудности и преграды.
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белоруссия, россия, москва, борис грызлов, в мире, владимир путин, александр лукашенко, минск
17:04 02.04.2022 (обновлено: 17:05 02.04.2022)
 
Путин поздравил Белоруссию с Днем единения народов

Путин: ответом на недружественные шаги Запада будет наращивание интеграции Москвы и Минска

© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи
Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи - РИА Новости, 1920, 02.04.2022
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи. Архивное фото
Читать ria.ru в
МИНСК, 2 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в поздравительном послании ко Дню единения народов Белоруссии и России заявил, что Москва и Минск сталкиваются с беспрецедентным внешним давлением и лучшим ответом на недружественные действия должно стать наращивание интеграции.
Как сообщила пресс-служба посольства России в Белоруссии, посол России Борис Грызлов зачитал поздравительное послание президента РФ во время торжественного мероприятия в рамках празднования Дня единения народов Белоруссии и России, которое прошло в Минске в Большом театре оперы и балета.
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"В последнее время Москва и Минск сталкиваются с беспрецедентным внешним давлением. Уверен, что лучшим ответом на недружественные действия со стороны ряда государств должно стать всемерное упрочение союзнических российско-белорусских связей, наращивание взаимовыгодных интеграционных процессов и двустороннего сотрудничества на всех направлениях", - говорится в зачитанном поздравительном послании.
Отмечается, что "особое значение имеет координация усилий на международной арене, укрепление нашего оборонного потенциала, а также проведение согласованной политики импортозамещения в промышленном, аграрном и других секторах экономики". "Разумеется, главной задачей при этом остаётся обеспечение благополучной и безопасной жизни граждан России и Беларуси", - подчеркнул Путин.
Он выразил уверенность, что вместе страны смогут преодолеть любые трудности и преграды.
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