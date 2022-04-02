17:04 02.04.2022 (обновлено: 17:05 02.04.2022)
Путин поздравил Белоруссию с Днем единения народов
Путин: ответом на недружественные шаги Запада будет наращивание интеграции Москвы и Минска
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи
Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи. Архивное фото
МИНСК, 2 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в поздравительном послании ко Дню единения народов Белоруссии и России заявил, что Москва и Минск сталкиваются с беспрецедентным внешним давлением и лучшим ответом на недружественные действия должно стать наращивание интеграции.
Как сообщила пресс-служба посольства России в Белоруссии, посол России Борис Грызлов зачитал поздравительное послание президента РФ во время торжественного мероприятия в рамках празднования Дня единения народов Белоруссии и России, которое прошло в Минске в Большом театре оперы и балета.
"В последнее время Москва и Минск сталкиваются с беспрецедентным внешним давлением. Уверен, что лучшим ответом на недружественные действия со стороны ряда государств должно стать всемерное упрочение союзнических российско-белорусских связей, наращивание взаимовыгодных интеграционных процессов и двустороннего сотрудничества на всех направлениях", - говорится в зачитанном поздравительном послании.
Отмечается, что "особое значение имеет координация усилий на международной арене, укрепление нашего оборонного потенциала, а также проведение согласованной политики импортозамещения в промышленном, аграрном и других секторах экономики". "Разумеется, главной задачей при этом остаётся обеспечение благополучной и безопасной жизни граждан России и Беларуси", - подчеркнул Путин.
Он выразил уверенность, что вместе страны смогут преодолеть любые трудности и преграды.