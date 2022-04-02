https://ria.ru/20220402/belorussiya-1781466017.html

Путин поздравил Белоруссию с Днем единения народов

Путин поздравил Белоруссию с Днем единения народов - РИА Новости, 02.04.2022

Путин поздравил Белоруссию с Днем единения народов

Президент России Владимир Путин в поздравительном послании ко Дню единения народов Белоруссии и России заявил, что Москва и Минск сталкиваются с беспрецедентным РИА Новости, 02.04.2022

2022-04-02T17:04

2022-04-02T17:04

2022-04-02T17:05

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МИНСК, 2 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в поздравительном послании ко Дню единения народов Белоруссии и России заявил, что Москва и Минск сталкиваются с беспрецедентным внешним давлением и лучшим ответом на недружественные действия должно стать наращивание интеграции.Как сообщила пресс-служба посольства России в Белоруссии, посол России Борис Грызлов зачитал поздравительное послание президента РФ во время торжественного мероприятия в рамках празднования Дня единения народов Белоруссии и России, которое прошло в Минске в Большом театре оперы и балета."В последнее время Москва и Минск сталкиваются с беспрецедентным внешним давлением. Уверен, что лучшим ответом на недружественные действия со стороны ряда государств должно стать всемерное упрочение союзнических российско-белорусских связей, наращивание взаимовыгодных интеграционных процессов и двустороннего сотрудничества на всех направлениях", - говорится в зачитанном поздравительном послании.Отмечается, что "особое значение имеет координация усилий на международной арене, укрепление нашего оборонного потенциала, а также проведение согласованной политики импортозамещения в промышленном, аграрном и других секторах экономики". "Разумеется, главной задачей при этом остаётся обеспечение благополучной и безопасной жизни граждан России и Беларуси", - подчеркнул Путин.Он выразил уверенность, что вместе страны смогут преодолеть любые трудности и преграды.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

белоруссия, россия, москва, борис грызлов, в мире, владимир путин, александр лукашенко, минск