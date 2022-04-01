https://ria.ru/20220401/tamozhnya-1781388672.html

Москалькова: у 28 дальнобойщиков на украинской таможне забрали документы

Москалькова: у 28 дальнобойщиков на украинской таможне забрали документы - РИА Новости, 01.04.2022

Москалькова: у 28 дальнобойщиков на украинской таможне забрали документы

Уполномоченная по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила, что направит все усилия, чтобы помочь вернуться 28 дальнобойщикам, у которых на украинской... РИА Новости, 01.04.2022

2022-04-01T21:15

2022-04-01T21:15

2022-04-01T21:15

в мире

украина

россия

татьяна москалькова

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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Уполномоченная по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила, что направит все усилия, чтобы помочь вернуться 28 дальнобойщикам, у которых на украинской таможне забрали документы и конфисковали машины."Ко мне обратились наши граждане - 28 водителей грузовых машин, перевозившие по контракту товары в Россию через Украину. Как сообщают заявители, на таможенном пункте Ужгород-центральный у них забрали все документы, а машины конфисковали. Водителям негде жить, у многих не хватает денег даже на еду", - написала омбудсмен в своем Telegram-канале."Находимся в постоянном контакте с компетентными органами и направили максимум усилий, чтобы наши граждане как можно скорее вернулись домой", - добавила она.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа - существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220401/prikrytie-1781147309.html

https://ria.ru/20220401/ukraina-1781362167.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

в мире, украина, россия, татьяна москалькова