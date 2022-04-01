Рейтинг@Mail.ru
Москалькова: у 28 дальнобойщиков на украинской таможне забрали документы - РИА Новости, 01.04.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220401/tamozhnya-1781388672.html
Москалькова: у 28 дальнобойщиков на украинской таможне забрали документы
Москалькова: у 28 дальнобойщиков на украинской таможне забрали документы - РИА Новости, 01.04.2022
Москалькова: у 28 дальнобойщиков на украинской таможне забрали документы
Уполномоченная по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила, что направит все усилия, чтобы помочь вернуться 28 дальнобойщикам, у которых на украинской... РИА Новости, 01.04.2022
2022-04-01T21:15
2022-04-01T21:15
в мире
украина
россия
татьяна москалькова
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/137792/43/1377924380_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_8ec5db653d6d2df87929e61ef11d3464.jpg
МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Уполномоченная по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила, что направит все усилия, чтобы помочь вернуться 28 дальнобойщикам, у которых на украинской таможне забрали документы и конфисковали машины."Ко мне обратились наши граждане - 28 водителей грузовых машин, перевозившие по контракту товары в Россию через Украину. Как сообщают заявители, на таможенном пункте Ужгород-центральный у них забрали все документы, а машины конфисковали. Водителям негде жить, у многих не хватает денег даже на еду", - написала омбудсмен в своем Telegram-канале."Находимся в постоянном контакте с компетентными органами и направили максимум усилий, чтобы наши граждане как можно скорее вернулись домой", - добавила она.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа - существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220401/prikrytie-1781147309.html
https://ria.ru/20220401/ukraina-1781362167.html
украина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Севастиан Котов
Севастиан Котов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/137792/43/1377924380_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_9ca212d327e37385fe60296ed09fb7a9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, россия, татьяна москалькова
21:15 01.04.2022
 
Москалькова: у 28 дальнобойщиков на украинской таможне забрали документы

Москалькова: у 28 дальнобойщиков на украинской таможне забрали документы и машины

© РИА Новости / Владимир Корнев / Перейти в фотобанкГрузовики в очереди
Грузовики в очереди - РИА Новости, 1920, 01.04.2022
© РИА Новости / Владимир Корнев
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Уполномоченная по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила, что направит все усилия, чтобы помочь вернуться 28 дальнобойщикам, у которых на украинской таможне забрали документы и конфисковали машины.
"Ко мне обратились наши граждане - 28 водителей грузовых машин, перевозившие по контракту товары в Россию через Украину. Как сообщают заявители, на таможенном пункте Ужгород-центральный у них забрали все документы, а машины конфисковали. Водителям негде жить, у многих не хватает денег даже на еду", - написала омбудсмен в своем Telegram-канале.
Посетители Китайской международной выставки проходят мимо глобуса с изображением зоны торгового оборота Китая - РИА Новости, 1920, 01.04.2022
Вчера, 08:00
Украина стала операцией прикрытия для перекройки мира
"Находимся в постоянном контакте с компетентными органами и направили максимум усилий, чтобы наши граждане как можно скорее вернулись домой", - добавила она.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа - существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Председатель Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпин - РИА Новости, 1920, 01.04.2022
Вчера, 18:27
Си Цзиньпин призвал ЕС "не подливать масла в огонь" в ситуации с Украиной
 
В миреУкраинаРоссияТатьяна Москалькова
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала