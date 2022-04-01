https://ria.ru/20220401/natsionalizatsiya-1781390335.html
Сенатор назвал национализацию имущества россиян на Украине варварством
Сенатор назвал национализацию имущества россиян на Украине варварством - РИА Новости, 01.04.2022
Сенатор назвал национализацию имущества россиян на Украине варварством
Россия как цивилизованное государство не должна опускаться до уровня Украины, объявившей национализацию имущества россиян, и принимать аналогичные меры в... РИА Новости, 01.04.2022
2022-04-01T21:31
2022-04-01T21:31
2022-04-01T21:31
россия
украина
донбасс
верховная рада украины
в мире
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Россия как цивилизованное государство не должна опускаться до уровня Украины, объявившей национализацию имущества россиян, и принимать аналогичные меры в отношении всех украинцев, заявил РИА Новости зампред комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов.Верховная рада Украины приняла закон о национализации имущества россиян и тех, кто публично поддерживает спецоперацию РФ.По его мнению, Россия должна реагировать на действия Украины, но не таким же "варварским" образом."Можно индивидуально разбирать случаи, и распространять какие-то меры, о чьей вине в преступлениях говорят Генпрокуратура и Следственный комитет", - отметил сенатор.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, украина, донбасс, верховная рада украины, в мире, ситуация в днр и лнр
Сенатор назвал национализацию имущества россиян на Украине варварством
Сенатор Климов назвал национализацию имущества россиян на Украине варварством
МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Россия как цивилизованное государство не должна опускаться до уровня Украины, объявившей национализацию имущества россиян, и принимать аналогичные меры в отношении всех украинцев, заявил РИА Новости зампред комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов.
Верховная рада
Украины приняла закон о национализации имущества россиян и тех, кто публично поддерживает спецоперацию РФ.
"Я считаю, что Россия как цивилизованное государство на должно уподобляться Украине и вводить национализацию имущества всех поголовно украинцев. Если где-то есть суды Линча, это же не значит, что они и у нас должны быть", - сказал Климов.
По его мнению, Россия
должна реагировать на действия Украины
, но не таким же "варварским" образом.
"Можно индивидуально разбирать случаи, и распространять какие-то меры, о чьей вине в преступлениях говорят Генпрокуратура и Следственный комитет", - отметил сенатор.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин
назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса
.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.