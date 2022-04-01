https://ria.ru/20220401/natsionalizatsiya-1781390335.html

Сенатор назвал национализацию имущества россиян на Украине варварством

Сенатор назвал национализацию имущества россиян на Украине варварством - РИА Новости, 01.04.2022

Сенатор назвал национализацию имущества россиян на Украине варварством

Россия как цивилизованное государство не должна опускаться до уровня Украины, объявившей национализацию имущества россиян, и принимать аналогичные меры в... РИА Новости, 01.04.2022

2022-04-01T21:31

2022-04-01T21:31

2022-04-01T21:31

россия

украина

донбасс

верховная рада украины

в мире

ситуация в днр и лнр

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/02/1595661363_0:269:3090:2007_1920x0_80_0_0_c9bb25b8a709bed6f71341f0b5430e7f.jpg

МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Россия как цивилизованное государство не должна опускаться до уровня Украины, объявившей национализацию имущества россиян, и принимать аналогичные меры в отношении всех украинцев, заявил РИА Новости зампред комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов.Верховная рада Украины приняла закон о национализации имущества россиян и тех, кто публично поддерживает спецоперацию РФ.По его мнению, Россия должна реагировать на действия Украины, но не таким же "варварским" образом."Можно индивидуально разбирать случаи, и распространять какие-то меры, о чьей вине в преступлениях говорят Генпрокуратура и Следственный комитет", - отметил сенатор.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220325/skhvatka-1779931923.html

россия

украина

донбасс

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

россия, украина, донбасс, верховная рада украины, в мире, ситуация в днр и лнр