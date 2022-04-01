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План по ремонту систем газоснабжения в домах Подмосковья выполнен на 25% - РИА Новости, 01.04.2022
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Новости Подмосковья
https://ria.ru/20220401/gazosnabzhenie-1781301349.html
План по ремонту систем газоснабжения в домах Подмосковья выполнен на 25%
План по ремонту систем газоснабжения в домах Подмосковья выполнен на 25% - РИА Новости, 01.04.2022
План по ремонту систем газоснабжения в домах Подмосковья выполнен на 25%
План работ по капитальному ремонту систем газоснабжения в домах Московской области выполнен на 25%, говорится в сообщении пресс-службы министерства... РИА Новости, 01.04.2022
2022-04-01T14:45
2022-04-01T14:45
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
общество
жкх
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МОСКВА, 1 апр – РИА Новости. План работ по капитальному ремонту систем газоснабжения в домах Московской области выполнен на 25%, говорится в сообщении пресс-службы министерства жилищно-коммунального хозяйства Подмосковья.Всего в 2022 году на территории Подмосковья Фондом капремонта Московской области запланировано отремонтировать системы газоснабжения 473 многоквартирных домов (МКД)."На текущий момент ремонт проведен в 120 МКД. Таким образом, план работ 2022 года по капитальному ремонту систем газоснабжения выполнен на 25%", - приводятся в сообщении слова главы министерства ЖКХ области Антона Велиховского.
https://ria.ru/20220325/gaz-1780117144.html
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московская область (подмосковье), общество, жкх
14:45 01.04.2022
 

План по ремонту систем газоснабжения в домах Подмосковья выполнен на 25%

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкПредупреждающая табличка рядом с трубой газопровода
Предупреждающая табличка рядом с трубой газопровода - РИА Новости, 1920, 01.04.2022
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 апр – РИА Новости. План работ по капитальному ремонту систем газоснабжения в домах Московской области выполнен на 25%, говорится в сообщении пресс-службы министерства жилищно-коммунального хозяйства Подмосковья.
Всего в 2022 году на территории Подмосковья Фондом капремонта Московской области запланировано отремонтировать системы газоснабжения 473 многоквартирных домов (МКД).
"На текущий момент ремонт проведен в 120 МКД. Таким образом, план работ 2022 года по капитальному ремонту систем газоснабжения выполнен на 25%", - приводятся в сообщении слова главы министерства ЖКХ области Антона Велиховского.
Посетители и сотрудники в офисе социальной газификации АО Мособлгаз - РИА Новости, 1920, 25.03.2022
25 марта, 16:53Новости Подмосковья
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Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)ОбществоЖКХ
 
 
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