https://ria.ru/20220401/gazosnabzhenie-1781301349.html
План по ремонту систем газоснабжения в домах Подмосковья выполнен на 25%
План по ремонту систем газоснабжения в домах Подмосковья выполнен на 25% - РИА Новости, 01.04.2022
План по ремонту систем газоснабжения в домах Подмосковья выполнен на 25%
План работ по капитальному ремонту систем газоснабжения в домах Московской области выполнен на 25%, говорится в сообщении пресс-службы министерства... РИА Новости, 01.04.2022
2022-04-01T14:45
2022-04-01T14:45
2022-04-01T14:45
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МОСКВА, 1 апр – РИА Новости. План работ по капитальному ремонту систем газоснабжения в домах Московской области выполнен на 25%, говорится в сообщении пресс-службы министерства жилищно-коммунального хозяйства Подмосковья.Всего в 2022 году на территории Подмосковья Фондом капремонта Московской области запланировано отремонтировать системы газоснабжения 473 многоквартирных домов (МКД)."На текущий момент ремонт проведен в 120 МКД. Таким образом, план работ 2022 года по капитальному ремонту систем газоснабжения выполнен на 25%", - приводятся в сообщении слова главы министерства ЖКХ области Антона Велиховского.
https://ria.ru/20220325/gaz-1780117144.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская область (подмосковье), общество, жкх