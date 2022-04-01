16:14 01.04.2022 (обновлено: 16:16 01.04.2022)
Украинские войска выпустили десять снарядов по Петровскому району Донецка
Представительство ДНР: ВСУ обстреляли Петровский район Донецка снарядами калибром 122 мм
© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкБойцы Народной милиции ДНР в окопе на окраине Донецка
Бойцы Народной милиции ДНР в окопе на окраине Донецка. Архивное фото
ДОНЕЦК, 1 апр - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Петровский район Донецка, выпустив десять снарядов калибром 122 миллиметра, заявило представительство Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Как сообщает представительство в своем Telegram-канале, обстрел производился в 15.55 из населенного пункта Новомихайловка.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.