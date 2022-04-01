11:12 01.04.2022 (обновлено: 11:32 01.04.2022)
Украинские войска дважды за десять минут обстреляли Донецк
Представительство ДНР: ВСУ дважды за десять минут обстреляли Донецк, выпустив 11 снарядов
Мужчина демонстрирует осколки снаряда в Донецке. Архивное фото
ДОНЕЦК, 1 апр - РИА Новости. Украинские войска дважды за десять минут обстреляли Донецк, выпустив 11 снарядов калибром 122 миллиметра и три снаряда калибром 152 миллиметра, заявило представительство Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Как пишет представительство в своем Telegram-канале, украинские военные в 10.30 мск выпустили шесть снарядов калибром 122 миллиметра по Киевскому району Донецка, в 10.40 мск - пять снарядов калибром 122 миллиметра и три снаряда калибром 152 миллиметра по Петровскому району города. Сообщается, что обстрелы производились из населенных пунктов Красногоровка и Авдеевка.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.