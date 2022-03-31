Рейтинг@Mail.ru
Запад пытается свалить свои ошибки на Россию, заявил Путин - РИА Новости, 31.03.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220331/zapad-1781114411.html
Запад пытается свалить свои ошибки на Россию, заявил Путин
Запад пытается свалить свои ошибки на Россию, заявил Путин - РИА Новости, 31.03.2022
Запад пытается свалить свои ошибки на Россию, заявил Путин
Страны Запада пытаются свалить свои ошибки в экономической политике на Россию, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе совещания по вопросу развития... РИА Новости, 31.03.2022
2022-03-31T16:18
2022-03-31T16:35
владимир путин
в мире
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/17/1779668854_0:118:2889:1743_1920x0_80_0_0_0d129c929d1383dfa69aec8d2dde2129.jpg
МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Страны Запада пытаются свалить свои ошибки в экономической политике на Россию, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе совещания по вопросу развития авиационных перевозок и авиастроения."И в ведущих европейских экономиках... рекорд бьет инфляций, и в Соединенных Штатах. И при этом свои ошибки в экономической политике стараются свалить на нас, ищут всегда виноватых. Это совершенно очевидно, мы это видим", - сказал Путин.
https://ria.ru/20220331/ekonomika-1781115366.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Владимир Лаврентьев
Владимир Лаврентьев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/17/1779668854_158:0:2889:2048_1920x0_80_0_0_772f8dba2a399121dc31daf1d50ba803.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
владимир путин, в мире, россия
16:18 31.03.2022 (обновлено: 16:35 31.03.2022)
 
Запад пытается свалить свои ошибки на Россию, заявил Путин

Президент Путин: Запад пытается свалить свои ошибки в экономической политике на Россию

© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 31.03.2022
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
Президент России Владимир Путин
Читать ria.ru в
МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Страны Запада пытаются свалить свои ошибки в экономической политике на Россию, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе совещания по вопросу развития авиационных перевозок и авиастроения.
"И в ведущих европейских экономиках... рекорд бьет инфляций, и в Соединенных Штатах. И при этом свои ошибки в экономической политике стараются свалить на нас, ищут всегда виноватых. Это совершенно очевидно, мы это видим", - сказал Путин.
Президент РФ В. Путин - РИА Новости, 1920, 31.03.2022
16:20
США пытаются развязать экономическую войну против России, заявил Путин
 
Владимир ПутинВ миреРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала