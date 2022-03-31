https://ria.ru/20220331/zapad-1781114411.html
Запад пытается свалить свои ошибки на Россию, заявил Путин
Запад пытается свалить свои ошибки на Россию, заявил Путин - РИА Новости, 31.03.2022
Запад пытается свалить свои ошибки на Россию, заявил Путин
Страны Запада пытаются свалить свои ошибки в экономической политике на Россию, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе совещания по вопросу развития... РИА Новости, 31.03.2022
2022-03-31T16:18
2022-03-31T16:18
2022-03-31T16:35
владимир путин
в мире
россия
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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Страны Запада пытаются свалить свои ошибки в экономической политике на Россию, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе совещания по вопросу развития авиационных перевозок и авиастроения."И в ведущих европейских экономиках... рекорд бьет инфляций, и в Соединенных Штатах. И при этом свои ошибки в экономической политике стараются свалить на нас, ищут всегда виноватых. Это совершенно очевидно, мы это видим", - сказал Путин.
https://ria.ru/20220331/ekonomika-1781115366.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, в мире, россия
16:18 31.03.2022 (обновлено: 16:35 31.03.2022)
Запад пытается свалить свои ошибки на Россию, заявил Путин
Президент Путин: Запад пытается свалить свои ошибки в экономической политике на Россию