https://ria.ru/20220331/zapad-1781114411.html

Запад пытается свалить свои ошибки на Россию, заявил Путин

Запад пытается свалить свои ошибки на Россию, заявил Путин - РИА Новости, 31.03.2022

Запад пытается свалить свои ошибки на Россию, заявил Путин

Страны Запада пытаются свалить свои ошибки в экономической политике на Россию, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе совещания по вопросу развития... РИА Новости, 31.03.2022

2022-03-31T16:18

2022-03-31T16:18

2022-03-31T16:35

владимир путин

в мире

россия

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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Страны Запада пытаются свалить свои ошибки в экономической политике на Россию, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе совещания по вопросу развития авиационных перевозок и авиастроения."И в ведущих европейских экономиках... рекорд бьет инфляций, и в Соединенных Штатах. И при этом свои ошибки в экономической политике стараются свалить на нас, ищут всегда виноватых. Это совершенно очевидно, мы это видим", - сказал Путин.

https://ria.ru/20220331/ekonomika-1781115366.html

россия

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Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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Владимир Лаврентьев

владимир путин, в мире, россия