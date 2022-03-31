https://ria.ru/20220331/ukraina-1781012026.html

Подразделения ЛНР ведут бой с националистами на окраине Кременной

Подразделения ЛНР ведут бой с националистами на окраине Кременной - РИА Новости, 31.03.2022

Подразделения ЛНР ведут бой с националистами на окраине Кременной

Войска ЛНР ведут бой на окраине населенного пункта Кременная, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков. РИА Новости, 31.03.2022

2022-03-31T10:21

2022-03-31T10:21

2022-03-31T11:46

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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Войска ЛНР ведут бой на окраине населенного пункта Кременная, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.Он уточнил, что войска ЛНР, завершив зачистку от боевиков населенного пункта Житловка, продвинулись вперед на пять километров и ведут бой с националистами на окраине населенного пункта Кременная.

https://ria.ru/20220331/ukraina-1781010959.html

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, лнр, ситуация в днр и лнр, признание днр и лнр в россии, украина, министерство обороны рф (минобороны рф)