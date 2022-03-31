https://ria.ru/20220331/ukraina-1781012026.html
Подразделения ЛНР ведут бой с националистами на окраине Кременной
Подразделения ЛНР ведут бой с националистами на окраине Кременной - РИА Новости, 31.03.2022
Подразделения ЛНР ведут бой с националистами на окраине Кременной
Войска ЛНР ведут бой на окраине населенного пункта Кременная, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков. РИА Новости, 31.03.2022
2022-03-31T10:21
2022-03-31T10:21
2022-03-31T11:46
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в мире
лнр
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Войска ЛНР ведут бой на окраине населенного пункта Кременная, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.Он уточнил, что войска ЛНР, завершив зачистку от боевиков населенного пункта Житловка, продвинулись вперед на пять километров и ведут бой с националистами на окраине населенного пункта Кременная.
https://ria.ru/20220331/ukraina-1781010959.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, лнр, ситуация в днр и лнр, признание днр и лнр в россии, украина, министерство обороны рф (минобороны рф)
10:21 31.03.2022 (обновлено: 11:46 31.03.2022)
Подразделения ЛНР ведут бой с националистами на окраине Кременной
Подразделения ЛНР после зачистки Житловки ведут бой с националистами на окраине Кременной