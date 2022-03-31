Рейтинг@Mail.ru
Миронов предложил снизить цены на топливо для россиян - РИА Новости, 31.03.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220331/toplivo-1781125799.html
Миронов предложил снизить цены на топливо для россиян
Миронов предложил снизить цены на топливо для россиян - РИА Новости, 31.03.2022
Миронов предложил снизить цены на топливо для россиян
Лидер фракции "Справедливая Россия - За правду" в Госдуме Сергей Миронов предлагает снизить цены на энергоресурсы для российского населения. РИА Новости, 31.03.2022
2022-03-31T16:54
2022-03-31T16:54
экономика
россия
партия "справедливая россия - за правду"
сергей миронов
госдума рф
топливо
бензин
цены
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/19/1751764504_0:0:3428:1929_1920x0_80_0_0_1ab9874ccc37e2ef6a4cce5e522a4192.jpg
МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Лидер фракции "Справедливая Россия - За правду" в Госдуме Сергей Миронов предлагает снизить цены на энергоресурсы для российского населения."Уверен, что мы можем обернуть экспортные ограничения на пользу своей экономике, даже несмотря на снижение за последний месяц экспорта российской нефти почти на 40%. И, прежде всего, мы можем снизить внутренние цены на энергоресурсы, чего так давно ждут наши потребители", - написал Миронов в своем Telegram-канале.Парламентарий отметил, что зарубежные партнеры, например Индия, надеются покупать у нас нефть со скидкой 20%. "Почему не дать ту же скидку на топливо для наших предприятий, для сельхозпроизводителей, грузоперевозчиков, для наших граждан, которые долгие годы переплачивают за бензин? Нужно делать энергоресурсы доступнее для внутреннего потребителя, тем самым они будут эффективно работать на экономику и при санкционном давлении", - добавил он.
https://ria.ru/20220331/gaz-1781111890.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Владимир Лаврентьев
Владимир Лаврентьев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/19/1751764504_697:0:3428:2048_1920x0_80_0_0_99aac9881067ce02ad245b6b9cd0bbc4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, партия "справедливая россия - за правду", сергей миронов, госдума рф, топливо, бензин, цены
16:54 31.03.2022
 
Миронов предложил снизить цены на топливо для россиян

Лидер эсеров Миронов предложил снизить цены на энергоресурсы для россиян

© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкЗаправочные пистолеты на АЗС сети "Роснефть" в городе Тамбове
Заправочные пистолеты на АЗС сети Роснефть в городе Тамбове - РИА Новости, 1920, 31.03.2022
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Лидер фракции "Справедливая Россия - За правду" в Госдуме Сергей Миронов предлагает снизить цены на энергоресурсы для российского населения.
"Уверен, что мы можем обернуть экспортные ограничения на пользу своей экономике, даже несмотря на снижение за последний месяц экспорта российской нефти почти на 40%. И, прежде всего, мы можем снизить внутренние цены на энергоресурсы, чего так давно ждут наши потребители", - написал Миронов в своем Telegram-канале.
Парламентарий отметил, что зарубежные партнеры, например Индия, надеются покупать у нас нефть со скидкой 20%. "Почему не дать ту же скидку на топливо для наших предприятий, для сельхозпроизводителей, грузоперевозчиков, для наших граждан, которые долгие годы переплачивают за бензин? Нужно делать энергоресурсы доступнее для внутреннего потребителя, тем самым они будут эффективно работать на экономику и при санкционном давлении", - добавил он.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 31.03.2022
16:11
Путин подписал указ о торговле газом с "недружественными странами"
 
ЭкономикаРоссияПартия "Справедливая Россия - за правду"Сергей МироновГосдума РФТопливоБензинЦены
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала