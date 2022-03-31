https://ria.ru/20220331/toplivo-1781125799.html
Миронов предложил снизить цены на топливо для россиян
Миронов предложил снизить цены на топливо для россиян - РИА Новости, 31.03.2022
Миронов предложил снизить цены на топливо для россиян
Лидер фракции "Справедливая Россия - За правду" в Госдуме Сергей Миронов предлагает снизить цены на энергоресурсы для российского населения. РИА Новости, 31.03.2022
2022-03-31T16:54
2022-03-31T16:54
2022-03-31T16:54
экономика
россия
партия "справедливая россия - за правду"
сергей миронов
госдума рф
топливо
бензин
цены
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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Лидер фракции "Справедливая Россия - За правду" в Госдуме Сергей Миронов предлагает снизить цены на энергоресурсы для российского населения."Уверен, что мы можем обернуть экспортные ограничения на пользу своей экономике, даже несмотря на снижение за последний месяц экспорта российской нефти почти на 40%. И, прежде всего, мы можем снизить внутренние цены на энергоресурсы, чего так давно ждут наши потребители", - написал Миронов в своем Telegram-канале.Парламентарий отметил, что зарубежные партнеры, например Индия, надеются покупать у нас нефть со скидкой 20%. "Почему не дать ту же скидку на топливо для наших предприятий, для сельхозпроизводителей, грузоперевозчиков, для наших граждан, которые долгие годы переплачивают за бензин? Нужно делать энергоресурсы доступнее для внутреннего потребителя, тем самым они будут эффективно работать на экономику и при санкционном давлении", - добавил он.
https://ria.ru/20220331/gaz-1781111890.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, партия "справедливая россия - за правду", сергей миронов, госдума рф, топливо, бензин, цены
Миронов предложил снизить цены на топливо для россиян
Лидер эсеров Миронов предложил снизить цены на энергоресурсы для россиян
МОСКВА, 31 мар - РИА Новости.
Лидер фракции "Справедливая Россия - За правду" в Госдуме Сергей Миронов предлагает
снизить цены на энергоресурсы для российского населения.
"Уверен, что мы можем обернуть экспортные ограничения на пользу своей экономике, даже несмотря на снижение за последний месяц экспорта российской нефти почти на 40%. И, прежде всего, мы можем снизить внутренние цены на энергоресурсы, чего так давно ждут наши потребители", - написал Миронов в своем Telegram-канале.
Парламентарий отметил, что зарубежные партнеры, например Индия, надеются покупать у нас нефть со скидкой 20%. "Почему не дать ту же скидку на топливо для наших предприятий, для сельхозпроизводителей, грузоперевозчиков, для наших граждан, которые долгие годы переплачивают за бензин? Нужно делать энергоресурсы доступнее для внутреннего потребителя, тем самым они будут эффективно работать на экономику и при санкционном давлении", - добавил он.