https://ria.ru/20220331/spetsdokument-1781044213.html
РЭЦ: качество услуг на платформе "Мой экспорт" закрепили спецдокументом
РЭЦ: качество услуг на платформе "Мой экспорт" закрепили спецдокументом - РИА Новости, 31.03.2022
РЭЦ: качество услуг на платформе "Мой экспорт" закрепили спецдокументом
Правительство закрепило правила мониторинга качества услуг на цифровой платформе "Мой экспорт" специальным постановлением, сообщает Российский экспортный центр... РИА Новости, 31.03.2022
2022-03-31T12:29
2022-03-31T12:29
2022-03-31T12:29
российский экспортный центр (рэц)
вэб.рф (вэб)
экономика
технологии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/01/1757234823_0:0:3052:1717_1920x0_80_0_0_1b3aa56f8d5936f2e05f6db6d50ab18f.jpg
МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Правительство закрепило правила мониторинга качества услуг на цифровой платформе "Мой экспорт" специальным постановлением, сообщает Российский экспортный центр (входит в ВЭБ.РФ)."Методика проведения мониторинга качества услуг на цифровой платформе "Мой экспорт" (ИС "Одно окно"), а также механизм взаимодействия оператора платформы с исполнителями услуг по обращениям пользователей и вопросам формирования предложений на изменения по результатам мониторинга теперь закреплены законодательно. Соответствующее постановление опубликовано правительством России", - сообщает РЭЦ.По его словам, "постановление поможет нам продолжить развитие системы управления качеством, направленное в том числе на рост личной вовлеченности исполнителей услуг, наших партнеров в повышение уровня клиенториентированности, чтобы пользователи были не только удовлетворены результатами предоставления услуги или сервиса, но и положительно оценивали взаимодействие с цифровой платформой "Мой экспорт" в целом".
https://ria.ru/20220315/rets-1778271630.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/01/1757234823_323:0:3052:2047_1920x0_80_0_0_161ef417db53eb15358c58897505c9da.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
российский экспортный центр (рэц), вэб.рф (вэб), экономика, технологии
МОСКВА, 31 мар - РИА Новости.
Правительство закрепило правила мониторинга качества услуг на цифровой платформе "Мой экспорт" специальным постановлением, сообщает Российский экспортный центр
(входит в ВЭБ.РФ).
"Методика проведения мониторинга качества услуг на цифровой платформе "Мой экспорт" (ИС "Одно окно"), а также механизм взаимодействия оператора платформы с исполнителями услуг по обращениям пользователей и вопросам формирования предложений на изменения по результатам мониторинга теперь закреплены законодательно. Соответствующее постановление опубликовано правительством России", - сообщает РЭЦ.
"Повышение качества оказания государственных и муниципальных услуг в электронной форме - важная задача, которая решается на уровне правительства. Опубликованный документ не только соответствует целям и задачам стратегии развития системы управления качеством "Одного окна", но и содержит конкретный механизм рассмотрения предложений, разработанных по результатам мониторинга, и анализа обратной связи от пользователей", - отметил вице-президент РЭЦ по реализации проекта "Одно окно" Алексей Михайлик.
По его словам, "постановление поможет нам продолжить развитие системы управления качеством, направленное в том числе на рост личной вовлеченности исполнителей услуг, наших партнеров в повышение уровня клиенториентированности, чтобы пользователи были не только удовлетворены результатами предоставления услуги или сервиса, но и положительно оценивали взаимодействие с цифровой платформой "Мой экспорт" в целом".