https://ria.ru/20220331/spetsdokument-1781044213.html

РЭЦ: качество услуг на платформе "Мой экспорт" закрепили спецдокументом

РЭЦ: качество услуг на платформе "Мой экспорт" закрепили спецдокументом - РИА Новости, 31.03.2022

РЭЦ: качество услуг на платформе "Мой экспорт" закрепили спецдокументом

Правительство закрепило правила мониторинга качества услуг на цифровой платформе "Мой экспорт" специальным постановлением, сообщает Российский экспортный центр... РИА Новости, 31.03.2022

2022-03-31T12:29

2022-03-31T12:29

2022-03-31T12:29

российский экспортный центр (рэц)

вэб.рф (вэб)

экономика

технологии

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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Правительство закрепило правила мониторинга качества услуг на цифровой платформе "Мой экспорт" специальным постановлением, сообщает Российский экспортный центр (входит в ВЭБ.РФ)."Методика проведения мониторинга качества услуг на цифровой платформе "Мой экспорт" (ИС "Одно окно"), а также механизм взаимодействия оператора платформы с исполнителями услуг по обращениям пользователей и вопросам формирования предложений на изменения по результатам мониторинга теперь закреплены законодательно. Соответствующее постановление опубликовано правительством России", - сообщает РЭЦ.По его словам, "постановление поможет нам продолжить развитие системы управления качеством, направленное в том числе на рост личной вовлеченности исполнителей услуг, наших партнеров в повышение уровня клиенториентированности, чтобы пользователи были не только удовлетворены результатами предоставления услуги или сервиса, но и положительно оценивали взаимодействие с цифровой платформой "Мой экспорт" в целом".

https://ria.ru/20220315/rets-1778271630.html

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

российский экспортный центр (рэц), вэб.рф (вэб), экономика, технологии