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Британия ввела санкции против МИА "Россия сегодня" - РИА Новости, 31.03.2022
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Британия ввела санкции против МИА "Россия сегодня"
Британия ввела санкции против МИА "Россия сегодня" - РИА Новости, 31.03.2022
Британия ввела санкции против МИА "Россия сегодня"
МИД Великобритании добавил МИА "Россия сегодня" в санкционный список по России, следует из опубликованного документа. РИА Новости, 31.03.2022
2022-03-31T13:11
2022-03-31T14:20
в мире
великобритания
санкции
миа "россия сегодня"
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ЛОНДОН, 31 мар — РИА Новости. МИД Великобритании добавил МИА "Россия сегодня" в санкционный список по России, следует из опубликованного документа.Основанием для мер, которые предполагают заморозку активов, называли то, что МИА "Россия сегодня", согласно новому санкционному режиму по России в связи со спецоперацией на Украине, считается "вовлеченным лицом", так как получает финансирование от государства.Также в перечень попал главный редактор Sputnik International Антон Анисимов.Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины 24 февраля. Вооруженные силы заявляют, что наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. Есть жертвы с обеих сторон.После этого многие западные страны ввели масштабные санкции против Москвы, в первую очередь против банковского сектора и поставок высокотехнологичной продукции. Помимо этого, многие бренды и сервисы объявили о прекращении работы в стране.
https://ria.ru/20220330/dolgi-1780956343.html
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Ольга Фомченкова
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РИА Новости
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в мире, великобритания, санкции, миа "россия сегодня"
13:11 31.03.2022 (обновлено: 14:20 31.03.2022)
 
Британия ввела санкции против МИА "Россия сегодня"

Великобритания ввела санкции против МИА "Россия сегодня" из-за спецоперации на Украине

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкЗдание международного информационного агентства "Россия сегодня" на Зубовском бульваре в Москве
Здание международного информационного агентства Россия сегодня на Зубовском бульваре в Москве - РИА Новости, 1920, 31.03.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Здание международного информационного агентства "Россия сегодня" на Зубовском бульваре в Москве
Читать ria.ru в
ЛОНДОН, 31 мар — РИА Новости. МИД Великобритании добавил МИА "Россия сегодня" в санкционный список по России, следует из опубликованного документа.
Основанием для мер, которые предполагают заморозку активов, называли то, что МИА "Россия сегодня", согласно новому санкционному режиму по России в связи со спецоперацией на Украине, считается "вовлеченным лицом", так как получает финансирование от государства.
Монеты Великобритании номиналом один фунт стерлингов - РИА Новости, 1920, 30.03.2022
Вчера, 19:19
Британцы влезают в долги из-за роста цен на фоне антироссийских санкций
Также в перечень попал главный редактор Sputnik International Антон Анисимов.
Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины 24 февраля. Вооруженные силы заявляют, что наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. Есть жертвы с обеих сторон.
После этого многие западные страны ввели масштабные санкции против Москвы, в первую очередь против банковского сектора и поставок высокотехнологичной продукции. Помимо этого, многие бренды и сервисы объявили о прекращении работы в стране.
Главный редактор Sputnik International Антон Анисимов - РИА Новости, 1920, 31.03.2022
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Британия ввела санкции против руководителя Sputnik Анисимова
 
В миреВеликобританияСанкцииМИА "Россия сегодня"
 
 
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