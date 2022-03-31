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В Подмосковье трое детей пострадали при пожаре
В Подмосковье трое детей пострадали при пожаре - РИА Новости, 31.03.2022
В Подмосковье трое детей пострадали при пожаре
Трое детей пострадали при пожаре в жилом доме в подмосковном Домодедово, их доставили в больницу, рассказали РИА Новости в пресс-службе регионального главка... РИА Новости, 31.03.2022
2022-03-31T14:32
2022-03-31T14:32
2022-03-31T14:32
происшествия
московская область (подмосковье)
городской округ домодедово
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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Трое детей пострадали при пожаре в жилом доме в подмосковном Домодедово, их доставили в больницу, рассказали РИА Новости в пресс-службе регионального главка МЧС."В результате возгорания в квартире 4-подъездного жилого дома в селе Растуново пострадали трое детей", - сказал собеседник агентства.По его словам, общая площадь пожара составила 32 квадратных метра. Дети доставлены в Домодедовскую центральную районную больницу.
московская область (подмосковье)
городской округ домодедово
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, московская область (подмосковье), городской округ домодедово
В Подмосковье трое детей пострадали при пожаре
Трое детей пострадали при пожаре в жилом доме в селе Растуново в Домодедово
МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Трое детей пострадали при пожаре в жилом доме в подмосковном Домодедово, их доставили в больницу, рассказали РИА Новости в пресс-службе регионального главка МЧС.
"В результате возгорания в квартире 4-подъездного жилого дома в селе Растуново пострадали трое детей", - сказал собеседник агентства.
По его словам, общая площадь пожара составила 32 квадратных метра. Дети доставлены в Домодедовскую центральную районную больницу.