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В США обвинили гражданина Китая в незаконной работе на Пекин - РИА Новости, 31.03.2022
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В США обвинили гражданина Китая в незаконной работе на Пекин
В США обвинили гражданина Китая в незаконной работе на Пекин - РИА Новости, 31.03.2022
В США обвинили гражданина Китая в незаконной работе на Пекин
Министерство юстиции США выдвинуло обвинения против гражданина КНР, обвинив его в работе на иностранное правительство без постановки на учет в качестве... РИА Новости, 31.03.2022
2022-03-31T00:33
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ВАШИНГТОН, 31 мар - РИА Новости. Министерство юстиции США выдвинуло обвинения против гражданина КНР, обвинив его в работе на иностранное правительство без постановки на учет в качестве иностранного агента.Обвиняемый 53-летний Сунь Хайин сейчас находится в Китае. По данным минюста США, с февраля 2017 по февраль текущего года он помогал Пекину в возвращении на родину обвиняемых или разыскиваемых там по тем или иным причинам граждан КНР. В своей работе Сунь, по данным обвинения, прибегал к угрозам и даже использовал сообщников в правоохранительных органах США.
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в мире, сша, китай
00:33 31.03.2022
 
В США обвинили гражданина Китая в незаконной работе на Пекин

Министерство юстиции США обвинило гражданина Китая Сунь Хайин в незаконной работе на Пекин

© AP Photo / J. David AkeЗдание штаб-квартиры Министерства юстиции США в Вашингтоне
Здание штаб-квартиры Министерства юстиции США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 31.03.2022
© AP Photo / J. David Ake
Здание штаб-квартиры Министерства юстиции США в Вашингтоне
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 31 мар - РИА Новости. Министерство юстиции США выдвинуло обвинения против гражданина КНР, обвинив его в работе на иностранное правительство без постановки на учет в качестве иностранного агента.
Обвиняемый 53-летний Сунь Хайин сейчас находится в Китае. По данным минюста США, с февраля 2017 по февраль текущего года он помогал Пекину в возвращении на родину обвиняемых или разыскиваемых там по тем или иным причинам граждан КНР. В своей работе Сунь, по данным обвинения, прибегал к угрозам и даже использовал сообщников в правоохранительных органах США.
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