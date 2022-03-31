https://ria.ru/20220331/obvinenie-1780982970.html
В США обвинили гражданина Китая в незаконной работе на Пекин
В США обвинили гражданина Китая в незаконной работе на Пекин - РИА Новости, 31.03.2022
В США обвинили гражданина Китая в незаконной работе на Пекин
Министерство юстиции США выдвинуло обвинения против гражданина КНР, обвинив его в работе на иностранное правительство без постановки на учет в качестве... РИА Новости, 31.03.2022
2022-03-31T00:33
2022-03-31T00:33
2022-03-31T00:33
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китай
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ВАШИНГТОН, 31 мар - РИА Новости. Министерство юстиции США выдвинуло обвинения против гражданина КНР, обвинив его в работе на иностранное правительство без постановки на учет в качестве иностранного агента.Обвиняемый 53-летний Сунь Хайин сейчас находится в Китае. По данным минюста США, с февраля 2017 по февраль текущего года он помогал Пекину в возвращении на родину обвиняемых или разыскиваемых там по тем или иным причинам граждан КНР. В своей работе Сунь, по данным обвинения, прибегал к угрозам и даже использовал сообщников в правоохранительных органах США.
https://ria.ru/20220215/likhtenshteyn-1772817503.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, китай
В США обвинили гражданина Китая в незаконной работе на Пекин
Министерство юстиции США обвинило гражданина Китая Сунь Хайин в незаконной работе на Пекин