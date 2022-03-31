https://ria.ru/20220331/obvinenie-1780982970.html

В США обвинили гражданина Китая в незаконной работе на Пекин

В США обвинили гражданина Китая в незаконной работе на Пекин - РИА Новости, 31.03.2022

В США обвинили гражданина Китая в незаконной работе на Пекин

Министерство юстиции США выдвинуло обвинения против гражданина КНР, обвинив его в работе на иностранное правительство без постановки на учет в качестве... РИА Новости, 31.03.2022

2022-03-31T00:33

2022-03-31T00:33

2022-03-31T00:33

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ВАШИНГТОН, 31 мар - РИА Новости. Министерство юстиции США выдвинуло обвинения против гражданина КНР, обвинив его в работе на иностранное правительство без постановки на учет в качестве иностранного агента.Обвиняемый 53-летний Сунь Хайин сейчас находится в Китае. По данным минюста США, с февраля 2017 по февраль текущего года он помогал Пекину в возвращении на родину обвиняемых или разыскиваемых там по тем или иным причинам граждан КНР. В своей работе Сунь, по данным обвинения, прибегал к угрозам и даже использовал сообщников в правоохранительных органах США.

https://ria.ru/20220215/likhtenshteyn-1772817503.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, сша, китай