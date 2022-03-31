12:31 31.03.2022 (обновлено: 12:42 31.03.2022)
СК возбудил дело о новых массовых обстрелах Донбасса
СК возбудил дело о новых массовых обстрелах Донбасса, при которых погибли мирные жители
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкСледственный комитет Российской Федерации в Москве
Следственный комитет Российской Федерации в Москве
МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Следственный комитет России возбудил дело о новых массовых обстрелах Донбасса, при которых погибли мирные жители, сообщается в Telegram-канале ведомства.
"По фактам очередных массированных обстрелов возбуждено еще одно уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 356 УК РФ (жестокое обращение с гражданским населением; применение в вооруженном конфликте средств и методов, запрещенных международным договором Российской Федерации)", - говорится в сообщении.
По данным СК, во вторник-среду украинские силовики, выполняя преступные приказы командиров по "убийству и причинению вреда мирным гражданам ДНР", произвели "массированные прицельные артиллерийские и минометные обстрелы из тяжелых видов вооружения, имеющих высокие поражающие свойства".
Под удары попали объектов гражданской инфраструктуры в Донецке, Горловке, Ясиноватой, Докучаевске и Мариуполе, а также в селе Сартана Кальмиусского района и Павловка Марьинского района ДНР.
"Повреждены ряд жилых домов, хозяйственные постройки и здание республиканского рынка. Пять мирных жителей, не участвующих в вооруженном конфликте, получили ранения различной степени тяжести. Еще девять человек погибли, одной из жертв националистов стала женщина 1936 года рождения", - подчеркивается в сообщении.
Кроме того, с применением ракетного комплекса "Точка-У" украинские националисты обстреляли дом по улице Пинтера в Кировском районе Донецка. Один человек погиб, несколько жильцов, в том числе дети, ранены.
После разрыва снаряда по тому же адресу ранения получили не менее 20 мирных жителей. Кроме того, в больницах ДНР скончались три мирных жителя после обстрелов Мариуполя и Сартаны, произошедших в последние 10 дней.
Помимо этого, в больницы ДНР обратились 28 мирных жителей, в том числе подросток, получившие ранения в ходе обстрелов с 2 по 28 марта Мариуполя и Донецка, а также села Павловка Марьинского района ДНР.
"Следственный комитет России устанавливает должностных лиц из числа украинских националистов, причастных к этим преступлениям против мира и безопасности человечества", - подчеркивается в сообщении.