https://ria.ru/20220331/obstrely-1781045474.html

СК возбудил дело о новых массовых обстрелах Донбасса

СК возбудил дело о новых массовых обстрелах Донбасса - РИА Новости, 31.03.2022

СК возбудил дело о новых массовых обстрелах Донбасса

Следственный комитет России возбудил дело о новых массовых обстрелах Донбасса, при которых погибли мирные жители, сообщается в Telegram-канале ведомства. РИА Новости, 31.03.2022

2022-03-31T12:31

2022-03-31T12:31

2022-03-31T12:42

следственный комитет россии (ск рф)

донбасс

ситуация в днр и лнр

в мире

россия

мариуполь

докучаевск

донецкая народная республика

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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Следственный комитет России возбудил дело о новых массовых обстрелах Донбасса, при которых погибли мирные жители, сообщается в Telegram-канале ведомства."По фактам очередных массированных обстрелов возбуждено еще одно уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 356 УК РФ (жестокое обращение с гражданским населением; применение в вооруженном конфликте средств и методов, запрещенных международным договором Российской Федерации)", - говорится в сообщении.По данным СК, во вторник-среду украинские силовики, выполняя преступные приказы командиров по "убийству и причинению вреда мирным гражданам ДНР", произвели "массированные прицельные артиллерийские и минометные обстрелы из тяжелых видов вооружения, имеющих высокие поражающие свойства".Под удары попали объектов гражданской инфраструктуры в Донецке, Горловке, Ясиноватой, Докучаевске и Мариуполе, а также в селе Сартана Кальмиусского района и Павловка Марьинского района ДНР."Повреждены ряд жилых домов, хозяйственные постройки и здание республиканского рынка. Пять мирных жителей, не участвующих в вооруженном конфликте, получили ранения различной степени тяжести. Еще девять человек погибли, одной из жертв националистов стала женщина 1936 года рождения", - подчеркивается в сообщении.Кроме того, с применением ракетного комплекса "Точка-У" украинские националисты обстреляли дом по улице Пинтера в Кировском районе Донецка. Один человек погиб, несколько жильцов, в том числе дети, ранены.После разрыва снаряда по тому же адресу ранения получили не менее 20 мирных жителей. Кроме того, в больницах ДНР скончались три мирных жителя после обстрелов Мариуполя и Сартаны, произошедших в последние 10 дней.Помимо этого, в больницы ДНР обратились 28 мирных жителей, в том числе подросток, получившие ранения в ходе обстрелов с 2 по 28 марта Мариуполя и Донецка, а также села Павловка Марьинского района ДНР."Следственный комитет России устанавливает должностных лиц из числа украинских националистов, причастных к этим преступлениям против мира и безопасности человечества", - подчеркивается в сообщении.

https://ria.ru/20220331/obstrel-1781040859.html

https://ria.ru/20220330/pogibshiy-1780964062.html

донбасс

россия

мариуполь

докучаевск

донецкая народная республика

луганская народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

следственный комитет россии (ск рф), донбасс, ситуация в днр и лнр, в мире, россия, мариуполь, докучаевск, донецкая народная республика, луганская народная республика