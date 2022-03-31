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СК возбудил дело о новых массовых обстрелах Донбасса - РИА Новости, 31.03.2022
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СК возбудил дело о новых массовых обстрелах Донбасса
СК возбудил дело о новых массовых обстрелах Донбасса - РИА Новости, 31.03.2022
СК возбудил дело о новых массовых обстрелах Донбасса
Следственный комитет России возбудил дело о новых массовых обстрелах Донбасса, при которых погибли мирные жители, сообщается в Telegram-канале ведомства. РИА Новости, 31.03.2022
2022-03-31T12:31
2022-03-31T12:42
следственный комитет россии (ск рф)
донбасс
ситуация в днр и лнр
в мире
россия
мариуполь
докучаевск
донецкая народная республика
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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Следственный комитет России возбудил дело о новых массовых обстрелах Донбасса, при которых погибли мирные жители, сообщается в Telegram-канале ведомства."По фактам очередных массированных обстрелов возбуждено еще одно уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 356 УК РФ (жестокое обращение с гражданским населением; применение в вооруженном конфликте средств и методов, запрещенных международным договором Российской Федерации)", - говорится в сообщении.По данным СК, во вторник-среду украинские силовики, выполняя преступные приказы командиров по "убийству и причинению вреда мирным гражданам ДНР", произвели "массированные прицельные артиллерийские и минометные обстрелы из тяжелых видов вооружения, имеющих высокие поражающие свойства".Под удары попали объектов гражданской инфраструктуры в Донецке, Горловке, Ясиноватой, Докучаевске и Мариуполе, а также в селе Сартана Кальмиусского района и Павловка Марьинского района ДНР."Повреждены ряд жилых домов, хозяйственные постройки и здание республиканского рынка. Пять мирных жителей, не участвующих в вооруженном конфликте, получили ранения различной степени тяжести. Еще девять человек погибли, одной из жертв националистов стала женщина 1936 года рождения", - подчеркивается в сообщении.Кроме того, с применением ракетного комплекса "Точка-У" украинские националисты обстреляли дом по улице Пинтера в Кировском районе Донецка. Один человек погиб, несколько жильцов, в том числе дети, ранены.После разрыва снаряда по тому же адресу ранения получили не менее 20 мирных жителей. Кроме того, в больницах ДНР скончались три мирных жителя после обстрелов Мариуполя и Сартаны, произошедших в последние 10 дней.Помимо этого, в больницы ДНР обратились 28 мирных жителей, в том числе подросток, получившие ранения в ходе обстрелов с 2 по 28 марта Мариуполя и Донецка, а также села Павловка Марьинского района ДНР."Следственный комитет России устанавливает должностных лиц из числа украинских националистов, причастных к этим преступлениям против мира и безопасности человечества", - подчеркивается в сообщении.
https://ria.ru/20220331/obstrel-1781040859.html
https://ria.ru/20220330/pogibshiy-1780964062.html
донбасс
россия
мариуполь
докучаевск
донецкая народная республика
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следственный комитет россии (ск рф), донбасс, ситуация в днр и лнр, в мире, россия, мариуполь, докучаевск, донецкая народная республика, луганская народная республика
12:31 31.03.2022 (обновлено: 12:42 31.03.2022)
 
СК возбудил дело о новых массовых обстрелах Донбасса

СК возбудил дело о новых массовых обстрелах Донбасса, при которых погибли мирные жители

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкСледственный комитет Российской Федерации в Москве
Следственный комитет Российской Федерации в Москве - РИА Новости, 1920, 31.03.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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Следственный комитет Российской Федерации в Москве
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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Следственный комитет России возбудил дело о новых массовых обстрелах Донбасса, при которых погибли мирные жители, сообщается в Telegram-канале ведомства.
"По фактам очередных массированных обстрелов возбуждено еще одно уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 356 УК РФ (жестокое обращение с гражданским населением; применение в вооруженном конфликте средств и методов, запрещенных международным договором Российской Федерации)", - говорится в сообщении.
Последствия обстрела в ДНР - РИА Новости, 1920, 31.03.2022
12:15Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Украинские войска обстреляли Александровку в ДНР
По данным СК, во вторник-среду украинские силовики, выполняя преступные приказы командиров по "убийству и причинению вреда мирным гражданам ДНР", произвели "массированные прицельные артиллерийские и минометные обстрелы из тяжелых видов вооружения, имеющих высокие поражающие свойства".
Под удары попали объектов гражданской инфраструктуры в Донецке, Горловке, Ясиноватой, Докучаевске и Мариуполе, а также в селе Сартана Кальмиусского района и Павловка Марьинского района ДНР.
"Повреждены ряд жилых домов, хозяйственные постройки и здание республиканского рынка. Пять мирных жителей, не участвующих в вооруженном конфликте, получили ранения различной степени тяжести. Еще девять человек погибли, одной из жертв националистов стала женщина 1936 года рождения", - подчеркивается в сообщении.
Кроме того, с применением ракетного комплекса "Точка-У" украинские националисты обстреляли дом по улице Пинтера в Кировском районе Донецка. Один человек погиб, несколько жильцов, в том числе дети, ранены.
Последствия обстрела в Донецке - РИА Новости, 1920, 30.03.2022
Вчера, 19:57Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
При обстреле Донецка украинскими войсками погиб мирный житель
После разрыва снаряда по тому же адресу ранения получили не менее 20 мирных жителей. Кроме того, в больницах ДНР скончались три мирных жителя после обстрелов Мариуполя и Сартаны, произошедших в последние 10 дней.
Помимо этого, в больницы ДНР обратились 28 мирных жителей, в том числе подросток, получившие ранения в ходе обстрелов с 2 по 28 марта Мариуполя и Донецка, а также села Павловка Марьинского района ДНР.
"Следственный комитет России устанавливает должностных лиц из числа украинских националистов, причастных к этим преступлениям против мира и безопасности человечества", - подчеркивается в сообщении.
 
Следственный комитет России (СК РФ)ДонбассСитуация в ДНР и ЛНРВ миреРоссияМариупольДокучаевскДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная Республика
 
 
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