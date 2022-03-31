https://ria.ru/20220331/natsionalizatsiya-1781057811.html
Песков прокомментировал идею Аксенова о национализации имущества украинцев
Песков прокомментировал идею Аксенова о национализации имущества украинцев - РИА Новости, 31.03.2022
Песков прокомментировал идею Аксенова о национализации имущества украинцев
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря об идее главы Крыма Сергея Аксенова национализировать на полуострове имущество украинцев, в том числе... РИА Новости, 31.03.2022
2022-03-31T13:22
2022-03-31T13:22
2022-03-31T13:43
дмитрий песков
владимир зеленский
в мире
ливадия
республика крым
россия
украина
сергей аксенов (политик)
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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря об идее главы Крыма Сергея Аксенова национализировать на полуострове имущество украинцев, в том числе Владимира Зеленского, заявил, что не знает деталей."Я, честно говоря, не знаком с деталями, поэтому я не могу ничего вам сказать", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, как в Кремле относятся к данной инициативе.Ранее Аксенов заявил, что крымское имущество украинских олигархов, политиков и чиновников, поддержавших киевский режим и нацизм, будет национализировано. По его словам, никто из них уже не сможет переоформить свое имущество. Отработку списка имущества, подпадающего под национализацию, завершат на этой неделе, после чего решение будет принимать крымский парламент. Источник в крымском правительстве сообщил РИА Новости, что в список имущества украинских олигархов и политиков, подлежащего национализации в Крыму, включат и квартиру Владимира Зеленского в поселке Ливадия в Ялтинском регионе.Ранее Аксенов заявлял, что собственность в Крыму имеют Владимир Зеленский, глава Национального антикоррупционного бюро Украины Артем Сытник, председатель Конституционного суда Александр Тупицкий и глава Нацбанка Украины Кирилл Шевченко.
https://ria.ru/20220331/ukraina-1781001478.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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дмитрий песков, владимир зеленский, в мире, ливадия, республика крым, россия, украина, сергей аксенов (политик), экономика, артем сытник
13:22 31.03.2022 (обновлено: 13:43 31.03.2022)
Песков прокомментировал идею Аксенова о национализации имущества украинцев
Песков заявил, что не знает деталей идеи Аксенова о национализации имущества украинцев