https://ria.ru/20220331/mosbirzha-1781019536.html

Индекс Мосбиржи поднялся выше 2600 пунктов впервые с 25 марта

Индекс Мосбиржи поднялся выше 2600 пунктов впервые с 25 марта - РИА Новости, 31.03.2022

Индекс Мосбиржи поднялся выше 2600 пунктов впервые с 25 марта

Российский рынок акций растёт в ходе торгов четверга до 4% по основным индексам, индекс Мосбиржи поднялся выше 2600 пунктов впервые с 25 марта, рынок акций... РИА Новости, 31.03.2022

2022-03-31T10:54

2022-03-31T10:54

2022-03-31T11:36

экономика

россия

московская биржа

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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Российский рынок акций растёт в ходе торгов четверга до 4% по основным индексам, индекс Мосбиржи поднялся выше 2600 пунктов впервые с 25 марта, рынок акций растёт по широкому кругу активов, следует из данных торговой площадки.Индекс Мосбиржи к 11.05 мск вырос на 3,81% - до 2608,42 пункта, индекс РТС растёт на 3,93% - до 986,29 пункта.В лидерах роста - акции Ozon (+17,57%), HeadHunter (+20,38%), X5 Retail (+12,55%). Акции нефтегазового сектора поднимаются до 9,43%, банковского – до 6,15%.

https://ria.ru/20220331/kurs-1781009619.html

россия

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2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, россия, московская биржа