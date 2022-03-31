https://ria.ru/20220331/mosbirzha-1781019536.html
Индекс Мосбиржи поднялся выше 2600 пунктов впервые с 25 марта
Индекс Мосбиржи поднялся выше 2600 пунктов впервые с 25 марта - РИА Новости, 31.03.2022
Индекс Мосбиржи поднялся выше 2600 пунктов впервые с 25 марта
Российский рынок акций растёт в ходе торгов четверга до 4% по основным индексам, индекс Мосбиржи поднялся выше 2600 пунктов впервые с 25 марта, рынок акций... РИА Новости, 31.03.2022
2022-03-31T10:54
2022-03-31T10:54
2022-03-31T11:36
экономика
россия
московская биржа
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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Российский рынок акций растёт в ходе торгов четверга до 4% по основным индексам, индекс Мосбиржи поднялся выше 2600 пунктов впервые с 25 марта, рынок акций растёт по широкому кругу активов, следует из данных торговой площадки.Индекс Мосбиржи к 11.05 мск вырос на 3,81% - до 2608,42 пункта, индекс РТС растёт на 3,93% - до 986,29 пункта.В лидерах роста - акции Ozon (+17,57%), HeadHunter (+20,38%), X5 Retail (+12,55%). Акции нефтегазового сектора поднимаются до 9,43%, банковского – до 6,15%.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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экономика, россия, московская биржа
10:54 31.03.2022 (обновлено: 11:36 31.03.2022)
Индекс Мосбиржи поднялся выше 2600 пунктов впервые с 25 марта
Индекс Московской биржи на торгах поднялся до 2608 пунктов