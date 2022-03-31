https://ria.ru/20220331/mordashov-1781015338.html

Суперъяхта попавшего под санкции Мордашова прибыла во Владивосток

Суперъяхта попавшего под санкции Мордашова прибыла во Владивосток - РИА Новости, 31.03.2022

Суперъяхта попавшего под санкции Мордашова прибыла во Владивосток

Одна из самых больших в мире яхт Nord, по данным СМИ, принадлежащая попавшему под санкции миллиардеру Алексею Мордашову, прибыла с Сейшельских островов во... РИА Новости, 31.03.2022

2022-03-31T10:38

2022-03-31T10:38

2022-03-31T11:20

экономика

россия

алексей мордашов

северсталь (металлургическая компания)

санкции

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ВЛАДИВОСТОК, 31 мар - РИА Новости. Одна из самых больших в мире яхт Nord, по данным СМИ, принадлежащая попавшему под санкции миллиардеру Алексею Мордашову, прибыла с Сейшельских островов во Владивосток, передает корреспондент РИА Новости с Морвокзала, где пришвартовалось судно.Суперъяхта прибыла во Владивосток утром в четверг, зашла в бухту Золотой Рог и пришвартовалась у причала Морского вокзала. Диспетчер Владивостокского морского терминала рассказал РИА Новости, что судно будет стоять на оформлении в течение нескольких часов и, возможно, уже сегодня уйдет от причала.По информации Marine Traffic, яхта прибыла во Владивосток из порта Виктория Республики Сейшельские Острова. Оттуда она вышла 12 марта.Как передает корреспондент РИА Новости, посмотреть на огромное судно в течение дня собираются местные жители. Они снимают его и фотографируются на фоне яхты."Яхту планируется перерегистрировать в России", - cообщил РИА Новости информированный источник.По его словам, на борту - около 30 членов экипажа, все - иностранцы. Сейчас они оформляют необходимые документы для пребывания в РФ. Вообще экипаж судна превышает 40 человек – там много обслуживающего персонала, а сама яхта рассчитана на прием свыше 40 гостей в каютах класса люкс.В 2020 году Forbes писал, что 142-метровая суперъяхта Nord, построенная на немецкой верфи Lürssen, принадлежит владельцу "Северстали" Мордашову. Издание отмечало, что судно стоимостью не менее 300 миллионов долларов войдет в пятерку крупнейших яхт богатейших россиян. В четверг ряд СМИ сообщил, что яхту Мордашов отправил во Владивосток, чтобы обезопасить свое имущество на фоне санкций. Евросоюз из-за спецоперации РФ на Украине включил Мордашова в санкционные списки 28 февраля."Северсталь" - одна из крупнейших в мире вертикально интегрированных сталелитейных и горнодобывающих компаний с основными активами в России и небольшим количеством предприятий за рубежом. У Мордашова - 77,03% акций компании.

https://ria.ru/20220324/milliardery-1779672194.html

https://ria.ru/20220317/fridman-1778641599.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, россия, алексей мордашов, северсталь (металлургическая компания), санкции