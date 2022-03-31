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Газпромбанк выбран уполномоченным банком для расчетов за газ в рублях - РИА Новости, 31.03.2022
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Газпромбанк выбран уполномоченным банком для расчетов за газ в рублях
Газпромбанк выбран уполномоченным банком для расчетов за газ в рублях - РИА Новости, 31.03.2022
Газпромбанк выбран уполномоченным банком для расчетов за газ в рублях
Газпромбанк выбран уполномоченным банком для открытия иностранными покупателями специальных рублевых счетов для расчетов за поставки газа, следует из указа... РИА Новости, 31.03.2022
2022-03-31T17:00
2022-03-31T17:00
экономика
россия
газпромбанк
евросоюз
владимир путин
природный газ
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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Газпромбанк выбран уполномоченным банком для открытия иностранными покупателями специальных рублевых счетов для расчетов за поставки газа, следует из указа президента.Президент России Владимир Путин 23 марта заявил о переводе оплаты природного газа в страны Евросоюза и другие страны, которые ввели ограничительные меры, в рубли, чтобы отказаться от использования в расчётах долларов, евро и ряда других валют. Ранее в четверг президент подписал соответствующий указ и сообщил, что Россия будет считать неисполнением обязательств по газовым контрактам недружественными странами, если они не будут платить в рублях с 1 апреля."Акционерное общество "Газпромбанк", являющееся для целей настоящего Указа уполномоченным банком (далее - уполномоченный банк), открывает на основании заявлений иностранных покупателей специальные рублевые счета типа "К" и специальные валютные счета типа "К" для расчетов за поставляемый природный газ", - сказано в сообщении.Отмечается, что покупатели газа смогут зачислять валюту в Газпромбанк для ее конвертации на Мосбирже, затем рубли зачисляются на счета компаний для оплаты поставщику."Иностранный покупатель производит перевод средств на специальный валютный счет типа "К" в иностранной валюте, указанной в контракте на поставку природного газа, а уполномоченный банк на основании поручения иностранного покупателя... осуществляет продажу иностранной валюты, поступившей от иностранного покупателя на такой счет, на организованных торгах, проводимых публичным акционерным обществом "Московская Биржа ММВБ - РТС", зачисляет вырученные средства в рублях на специальный рублевый счет типа "К" этого иностранного покупателя и производит перевод зачисленных средств в рублях на открытый российским поставщиком в уполномоченном банке рублевый счет", - поясняется порядок оплаты.
https://ria.ru/20220331/gaz-1781113128.html
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экономика, россия, газпромбанк, евросоюз, владимир путин, природный газ
17:00 31.03.2022
 
Газпромбанк выбран уполномоченным банком для расчетов за газ в рублях

Газпромбанк выбран уполномоченным банком для расчетов с недружественными странами за газ

© Фото : пресс-служба ГазпромбанкаВ офисе "Газпромбанка"
В офисе Газпромбанка - РИА Новости, 1920, 31.03.2022
© Фото : пресс-служба Газпромбанка
В офисе "Газпромбанка". Архивное фото
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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Газпромбанк выбран уполномоченным банком для открытия иностранными покупателями специальных рублевых счетов для расчетов за поставки газа, следует из указа президента.
Президент России Владимир Путин 23 марта заявил о переводе оплаты природного газа в страны Евросоюза и другие страны, которые ввели ограничительные меры, в рубли, чтобы отказаться от использования в расчётах долларов, евро и ряда других валют. Ранее в четверг президент подписал соответствующий указ и сообщил, что Россия будет считать неисполнением обязательств по газовым контрактам недружественными странами, если они не будут платить в рублях с 1 апреля.
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Путин: контракты на покупку газа остановят при отказе от оплаты в рублях
"Акционерное общество "Газпромбанк", являющееся для целей настоящего Указа уполномоченным банком (далее - уполномоченный банк), открывает на основании заявлений иностранных покупателей специальные рублевые счета типа "К" и специальные валютные счета типа "К" для расчетов за поставляемый природный газ", - сказано в сообщении.
Отмечается, что покупатели газа смогут зачислять валюту в Газпромбанк для ее конвертации на Мосбирже, затем рубли зачисляются на счета компаний для оплаты поставщику.
"Иностранный покупатель производит перевод средств на специальный валютный счет типа "К" в иностранной валюте, указанной в контракте на поставку природного газа, а уполномоченный банк на основании поручения иностранного покупателя... осуществляет продажу иностранной валюты, поступившей от иностранного покупателя на такой счет, на организованных торгах, проводимых публичным акционерным обществом "Московская Биржа ММВБ - РТС", зачисляет вырученные средства в рублях на специальный рублевый счет типа "К" этого иностранного покупателя и производит перевод зачисленных средств в рублях на открытый российским поставщиком в уполномоченном банке рублевый счет", - поясняется порядок оплаты.
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ЭкономикаРоссияГазпромбанкЕвросоюзВладимир ПутинПриродный газ
 
 
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