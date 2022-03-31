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Акции "Газпрома" подскочили более чем на 15 процентов - РИА Новости, 31.03.2022
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Акции "Газпрома" подскочили более чем на 15 процентов
Акции "Газпрома" подскочили более чем на 15 процентов - РИА Новости, 31.03.2022
Акции "Газпрома" подскочили более чем на 15 процентов
Акции "Газпрома" подскакивали более чем на 15 процентов, следует из данных Московской биржи. РИА Новости, 31.03.2022
2022-03-31T12:42
2022-03-31T14:06
экономика
газпром
россия
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МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Акции "Газпрома" подскакивали более чем на 15 процентов, следует из данных Московской биржи.К 12:46 мск бумаги растут на 13,07 процента — до 244,24 рубля и уже подскакивали на 15,3 процента, до 249 рублей. При этом индекс Мосбиржи поднимается на 5,48 процента."Позитивом для акций "Газпрома" стало то, что Россия не настаивает на немедленном переводе газовых контрактов на рубли, а предлагает обсудить этот процесс на экспертном уровне. То есть были опасения, что сценарий будет развиваться по форс-мажорному образцу", — пояснил РИА Новости Андрей Кочетков из компании "Открытие Research".По его мнению, перевод теоретической идеи в плоскость обсуждений позволит более спокойно перейти на оплату в рублях без побочных издержек как в имидже, так и финансах.Владимир Путин 23 марта объявил, что оплату за поставки газа в страны, которые ввели санкции против России, переведут в рубли. Объемы и цены при этом не изменятся, подчеркнул глава государства.Так Москва отреагировала на масштабные ограничения и заморозку около 300 миллиардов долларов золотовалютных резервов.Первыми на инициативу ответили министры стран "Большой семерки", назвавшие перевод оплаты в рубли односторонним нарушением условий контрактов.Высший орган исполнительной власти Европейского союза — Еврокомиссия — также отклонила возможность оплаты поставок российского "голубого топлива" в рублях.Об этом также отдельно заявили в Австрии, Германии, Греции, Болгарии, Франции и некоторых других странах ЕС. При этом Берлин и Вена активировали систему раннего раннего предупреждения ЧС на случай прекращения поставок газа из России.
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экономика, газпром, россия
12:42 31.03.2022 (обновлено: 14:06 31.03.2022)
 
Акции "Газпрома" подскочили более чем на 15 процентов

Акции "Газпрома" на торгах Мосбиржи подскочили более чем на 15 процентов

© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкЛоготип "Газпрома"
Логотип Газпрома - РИА Новости, 1920, 31.03.2022
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Акции "Газпрома" подскакивали более чем на 15 процентов, следует из данных Московской биржи.
К 12:46 мск бумаги растут на 13,07 процента — до 244,24 рубля и уже подскакивали на 15,3 процента, до 249 рублей. При этом индекс Мосбиржи поднимается на 5,48 процента.
"Позитивом для акций "Газпрома" стало то, что Россия не настаивает на немедленном переводе газовых контрактов на рубли, а предлагает обсудить этот процесс на экспертном уровне. То есть были опасения, что сценарий будет развиваться по форс-мажорному образцу", — пояснил РИА Новости Андрей Кочетков из компании "Открытие Research".
По его мнению, перевод теоретической идеи в плоскость обсуждений позволит более спокойно перейти на оплату в рублях без побочных издержек как в имидже, так и финансах.
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Первыми на инициативу ответили министры стран "Большой семерки", назвавшие перевод оплаты в рубли односторонним нарушением условий контрактов.
Высший орган исполнительной власти Европейского союза — Еврокомиссия — также отклонила возможность оплаты поставок российского "голубого топлива" в рублях.
Об этом также отдельно заявили в Австрии, Германии, Греции, Болгарии, Франции и некоторых других странах ЕС. При этом Берлин и Вена активировали систему раннего раннего предупреждения ЧС на случай прекращения поставок газа из России.
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