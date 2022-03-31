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Более 1000 километров дорог отремонтируют в Подмосковье в этом году - РИА Новости, 31.03.2022
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Новости Подмосковья
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Более 1000 километров дорог отремонтируют в Подмосковье в этом году
Более 1000 километров дорог отремонтируют в Подмосковье в этом году - РИА Новости, 31.03.2022
Более 1000 километров дорог отремонтируют в Подмосковье в этом году
Более 800 участков дорог общей протяженностью более 1000 километров планируют отремонтировать в Московской области в этом году. Об этом сообщил телеканал "360"... РИА Новости, 31.03.2022
2022-03-31T16:24
2022-03-31T16:24
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Более 800 участков дорог общей протяженностью более 1000 километров планируют отремонтировать в Московской области в этом году. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу министерства транспорта и дорожной инфраструктуры региона.До осени планируется отремонтировать 170 региональных дорог протяженностью 600 километров и 632 муниципальных участка на 456 километрах. Кроме того, в программу вошли 280 участков дорог, которые выбрали сами жители МО на сайте "Добродел". Дороги, которые выбрали жители, приведут в порядок в первую очередь."Дорожная техника готова к старту работ, текущая экономическая ситуация в стране не отразится на сроках проведения ремонта – к основной программе приступят с наступлением положительных температур в апреле", – заверил министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексей Гержик.
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московская область (подмосковье)
16:24 31.03.2022
 

Более 1000 километров дорог отремонтируют в Подмосковье в этом году

© РИА Новости / Максим БогодвидСотрудники дорожно-ремонтной службы выравнивают залитый асфальтобетон
Сотрудники дорожно-ремонтной службы выравнивают залитый асфальтобетон - РИА Новости, 1920, 31.03.2022
© РИА Новости / Максим Богодвид
Читать ria.ru в
МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Более 800 участков дорог общей протяженностью более 1000 километров планируют отремонтировать в Московской области в этом году. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу министерства транспорта и дорожной инфраструктуры региона.
До осени планируется отремонтировать 170 региональных дорог протяженностью 600 километров и 632 муниципальных участка на 456 километрах. Кроме того, в программу вошли 280 участков дорог, которые выбрали сами жители МО на сайте "Добродел". Дороги, которые выбрали жители, приведут в порядок в первую очередь.
"Дорожная техника готова к старту работ, текущая экономическая ситуация в стране не отразится на сроках проведения ремонта – к основной программе приступят с наступлением положительных температур в апреле", – заверил министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексей Гержик.
 
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