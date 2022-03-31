Рейтинг@Mail.ru
Басурин назвал вопрос нахождения ДНР в составе Украины неактуальным - РИА Новости, 31.03.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220331/donbass-1780996300.html
Басурин назвал вопрос нахождения ДНР в составе Украины неактуальным
Басурин назвал вопрос нахождения ДНР в составе Украины неактуальным - РИА Новости, 31.03.2022
Басурин назвал вопрос нахождения ДНР в составе Украины неактуальным
Нахождение Донецкой народной республики (ДНР) в составе Украины после ее признания рядом государств невозможно, об этом РИА Новости заявил представитель... РИА Новости, 31.03.2022
2022-03-31T08:15
2022-03-31T08:17
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
донбасс
днр
признание днр и лнр в россии
ситуация в днр и лнр
эдуард басурин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/1d/1780755722_0:150:2256:1420_1920x0_80_0_0_e8197746c61ae0dd1a74e456265985ce.jpg
ДОНЕЦК, 31 мар - РИА Новости. Нахождение Донецкой народной республики (ДНР) в составе Украины после ее признания рядом государств невозможно, об этом РИА Новости заявил представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.По словам Басурина, вопрос нахождения ДНР в составе Украины "не актуален". "После того как нас уже признали несколько государств, шесть или семь, в первую очередь Россия, поэтому нахождение в составе Украины данной республики (Донецкой народной республики – ред.) уже невозможно", - сказал Басурин.Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании Донецкой и Луганской народных республик. Президент Абхазии Аслан Бжания 25 февраля подписал указы о признании независимости ДНР и ЛНР. Южная Осетия признала независимость самопровозглашенных ДНР и ЛНР еще в 2014 году.Как ранее заявил глава ДНР Денис Пушилин, страны Латинской Америки, в частности, Венесуэла, Куба и Никарагуа, а также ЦАР и Сирия проявляют намерения признать независимость республик Донбасса.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220331/zapad-1780967802.html
донбасс
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/1d/1780755722_0:0:2006:1504_1920x0_80_0_0_950207c514400b189801ec67fc4dc2f8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, донбасс, днр, признание днр и лнр в россии, ситуация в днр и лнр, эдуард басурин
08:15 31.03.2022 (обновлено: 08:17 31.03.2022)
 
Басурин назвал вопрос нахождения ДНР в составе Украины неактуальным

Басурин: нахождение ДНР в составе Украины после ее признания рядом государств невозможно

© РИА Новости / Ирина Геращенко / Перейти в фотобанкФлаги Донецкой народной республики во время митинга на Площади Ленина в Донецке
Флаги Донецкой народной республики во время митинга на Площади Ленина в Донецке - РИА Новости, 1920, 31.03.2022
© РИА Новости / Ирина Геращенко
Перейти в фотобанк
Флаги Донецкой народной республики во время митинга на Площади Ленина в Донецке. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 31 мар - РИА Новости. Нахождение Донецкой народной республики (ДНР) в составе Украины после ее признания рядом государств невозможно, об этом РИА Новости заявил представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.
По словам Басурина, вопрос нахождения ДНР в составе Украины "не актуален". "После того как нас уже признали несколько государств, шесть или семь, в первую очередь Россия, поэтому нахождение в составе Украины данной республики (Донецкой народной республики – ред.) уже невозможно", - сказал Басурин.
Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании Донецкой и Луганской народных республик. Президент Абхазии Аслан Бжания 25 февраля подписал указы о признании независимости ДНР и ЛНР. Южная Осетия признала независимость самопровозглашенных ДНР и ЛНР еще в 2014 году.
Как ранее заявил глава ДНР Денис Пушилин, страны Латинской Америки, в частности, Венесуэла, Куба и Никарагуа, а также ЦАР и Сирия проявляют намерения признать независимость республик Донбасса.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Колонна военной техники ВС России - РИА Новости, 1920, 31.03.2022
08:00Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Запад в ярости: Россия использует "туман войны"
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреДонбассДНРПризнание ДНР и ЛНР в РоссииСитуация в ДНР и ЛНРЭдуард Басурин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала