08:15 31.03.2022 (обновлено: 08:17 31.03.2022)
Басурин назвал вопрос нахождения ДНР в составе Украины неактуальным
Басурин: нахождение ДНР в составе Украины после ее признания рядом государств невозможно
© РИА Новости / Ирина Геращенко / Перейти в фотобанкФлаги Донецкой народной республики во время митинга на Площади Ленина в Донецке
Флаги Донецкой народной республики во время митинга на Площади Ленина в Донецке. Архивное фото
ДОНЕЦК, 31 мар - РИА Новости. Нахождение Донецкой народной республики (ДНР) в составе Украины после ее признания рядом государств невозможно, об этом РИА Новости заявил представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.
Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании Донецкой и Луганской народных республик. Президент Абхазии Аслан Бжания 25 февраля подписал указы о признании независимости ДНР и ЛНР. Южная Осетия признала независимость самопровозглашенных ДНР и ЛНР еще в 2014 году.
Как ранее заявил глава ДНР Денис Пушилин, страны Латинской Америки, в частности, Венесуэла, Куба и Никарагуа, а также ЦАР и Сирия проявляют намерения признать независимость республик Донбасса.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.