https://ria.ru/20220331/donbass-1780996300.html

Басурин назвал вопрос нахождения ДНР в составе Украины неактуальным

Басурин назвал вопрос нахождения ДНР в составе Украины неактуальным - РИА Новости, 31.03.2022

Басурин назвал вопрос нахождения ДНР в составе Украины неактуальным

Нахождение Донецкой народной республики (ДНР) в составе Украины после ее признания рядом государств невозможно, об этом РИА Новости заявил представитель... РИА Новости, 31.03.2022

2022-03-31T08:15

2022-03-31T08:15

2022-03-31T08:17

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ДОНЕЦК, 31 мар - РИА Новости. Нахождение Донецкой народной республики (ДНР) в составе Украины после ее признания рядом государств невозможно, об этом РИА Новости заявил представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.По словам Басурина, вопрос нахождения ДНР в составе Украины "не актуален". "После того как нас уже признали несколько государств, шесть или семь, в первую очередь Россия, поэтому нахождение в составе Украины данной республики (Донецкой народной республики – ред.) уже невозможно", - сказал Басурин.Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании Донецкой и Луганской народных республик. Президент Абхазии Аслан Бжания 25 февраля подписал указы о признании независимости ДНР и ЛНР. Южная Осетия признала независимость самопровозглашенных ДНР и ЛНР еще в 2014 году.Как ранее заявил глава ДНР Денис Пушилин, страны Латинской Америки, в частности, Венесуэла, Куба и Никарагуа, а также ЦАР и Сирия проявляют намерения признать независимость республик Донбасса.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220331/zapad-1780967802.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, донбасс, днр, признание днр и лнр в россии, ситуация в днр и лнр, эдуард басурин