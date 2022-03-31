https://ria.ru/20220331/dnr-1781016300.html

Украинские войска за сутки выпустили более 330 снарядов и мин по ДНР

Украинские войска за сутки выпустили более 330 снарядов и мин по ДНР - РИА Новости, 31.03.2022

Украинские войска за сутки выпустили более 330 снарядов и мин по ДНР

Украинские войска за сутки выпустили более 330 снарядов и мин по территории Донецкой народной республики, сообщает в четверг представительство ДНР в Совместном... РИА Новости, 31.03.2022

2022-03-31T10:42

2022-03-31T10:42

2022-03-31T12:06

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

владимир путин

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россия

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украина

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ДОНЕЦК, 31 мар - РИА Новости. Украинские войска за сутки выпустили более 330 снарядов и мин по территории Донецкой народной республики, сообщает в четверг представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Ежедневная официальная сводка СЦКК ДНР с 03.00 30 марта по 03.00 31 марта. Общее количество примененных ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) боеприпасов – 331 единица", - говорится в заявлении, опубликованном в Telegram-канале представительства.Как сообщается, за прошедшие сутки погибли два мирных жителя."Повреждено 47 домостроений в Донецке, Александровке, Горловке , Макеевке, а также 14 объектов гражданской инфраструктуры", - отмечается в заявлении.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220312/karta-1777737018.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

в мире, владимир путин, макеевка, донецкая народная республика, россия, сцкк, украина, вооруженные силы украины