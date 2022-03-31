https://ria.ru/20220331/birzha-1781044460.html
Долларовый индекс РТС поднялся выше 1000 пунктов впервые с 24 февраля
Долларовый индекс РТС поднялся выше 1000 пунктов впервые с 24 февраля - РИА Новости, 31.03.2022
Долларовый индекс РТС поднялся выше 1000 пунктов впервые с 24 февраля
Индекс РТС поднялся выше 1000 пунктов впервые с 24 февраля благодаря росту акций по широкому кругу активов и укрепления рубля к доллару, следует из данных... РИА Новости, 31.03.2022
2022-03-31T12:30
2022-03-31T12:30
2022-03-31T12:56
экономика
россия
московская биржа
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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Индекс РТС поднялся выше 1000 пунктов впервые с 24 февраля благодаря росту акций по широкому кругу активов и укрепления рубля к доллару, следует из данных торговой площадки.Индекс РТС растет к 12.40 мск на 5,64% - до 1002,56 пункта, индекс Мосбиржи вырос на 5,5% - до 2650,2 пункта.Курс доллара расчетами "завтра" снижается на 1,27 рубля, до 83,28 рубля, курс евро - на 1,54 рубля, до 92,61 рубля, следует из данных Московской биржи.В лидерах роста - акции "Газпрома" (+14,47%), Роснефти (+9,56%), обыкновенные акции Сбербанка (+4,11%), ВТБ (+9,27%).
https://ria.ru/20220331/mosbirzha-1781019536.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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экономика, россия, московская биржа
12:30 31.03.2022 (обновлено: 12:56 31.03.2022)
Долларовый индекс РТС поднялся выше 1000 пунктов впервые с 24 февраля
Долларовый индекс РТС на торгах Мосбиржи поднялся выше 1000 пунктов впервые с 24 февраля