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Из Мариуполя в ДНР эвакуировали 267 человек, включая 60 детей

Из Мариуполя в ДНР эвакуировали 267 человек, включая 60 детей - РИА Новости, 31.03.2022

Из Мариуполя в ДНР эвакуировали 267 человек, включая 60 детей

Более 260 человек, в том числе 60 детей, эвакуировали в четверг из Мариуполя в Безыменное в Донецкой народной республике, сообщает штаб территориальной обороны... РИА Новости, 31.03.2022

2022-03-31T16:12

2022-03-31T16:12

2022-03-31T16:32

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ДОНЕЦК, 31 мар - РИА Новости. Более 260 человек, в том числе 60 детей, эвакуировали в четверг из Мариуполя в Безыменное в Донецкой народной республике, сообщает штаб территориальной обороны ДНР."В течение дня 31 марта ... из Мариуполя в Безыменное Новоазовского района эвакуированы 267 человек, включая 60 детей", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале.Ранее в четверг ведомство сообщало, что за минувшие сутки из Мариуполя в Безыменное эвакуировали эвакуированы 615 человек, включая 114 детей.На момент провозглашения ДНР в 2014 году Мариуполь с населением около 450 тысяч человек был вторым по величине городом республики после Донецка. Однако в июне того же года украинские силовики вернули контроль над Мариуполем, а его восточные пригороды стали одним из самых горячих мест конфликта на Украине. Седьмого марта 2022 года замкомандира батальона "Восток" ДНР Александр Семенов заявил, что город окружен, началась зачистка отдельных его районов. В настоящее время военные ДНР и России ведут бои за освобождение города. Среди прочих украинских частей в Мариуполе располагается националистический полк "Азов", против бойцов которого в РФ возбуждено уголовное дело.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, мариуполь, днр, признание днр и лнр в россии, ситуация в днр и лнр, донбасс