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Число беженцев из Донбасса и Украины в России превысило полмиллиона человек

Число беженцев из Донбасса и Украины в России превысило полмиллиона человек - РИА Новости, 31.03.2022

Число беженцев из Донбасса и Украины в России превысило полмиллиона человек

Число беженцев из ДНР, ЛНР и Украины в РФ превысило половину миллиона - границу пересекли уже более 529 тысяч человек, сообщил РИА Новости представитель... РИА Новости, 31.03.2022

2022-03-31T08:19

2022-03-31T08:19

2022-03-31T08:19

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

донецкая народная республика

луганская народная республика

россия

украина

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МОСКВА, 31 мар – РИА Новости. Число беженцев из ДНР, ЛНР и Украины в РФ превысило половину миллиона - границу пересекли уже более 529 тысяч человек, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб.В среду представитель экстренных служб сообщал РИА Новости, что всего с начала эскалации военного конфликта границу с Россией пересекли 492,9 тысячи беженцев, включая 100,1 тысячи детей."Всего границу пересекли уже 529 347 человек, в том числе 107 065 детей", - сказал собеседник агентства.Масштабная эвакуация гражданского населения началась из республик Донбасса на фоне обострения в середине февраля. Впоследствии Россия признала независимость ДНР и ЛНР, а 24 февраля начала на Украине специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации.

донецкая народная республика

луганская народная республика

россия

украина

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, донецкая народная республика, луганская народная республика, россия, украина