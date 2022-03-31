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Число беженцев из Донбасса и Украины в России превысило полмиллиона человек
Число беженцев из Донбасса и Украины в России превысило полмиллиона человек - РИА Новости, 31.03.2022
Число беженцев из Донбасса и Украины в России превысило полмиллиона человек
Число беженцев из ДНР, ЛНР и Украины в РФ превысило половину миллиона - границу пересекли уже более 529 тысяч человек, сообщил РИА Новости представитель... РИА Новости, 31.03.2022
2022-03-31T08:19
2022-03-31T08:19
2022-03-31T08:19
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
донецкая народная республика
луганская народная республика
россия
украина
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МОСКВА, 31 мар – РИА Новости. Число беженцев из ДНР, ЛНР и Украины в РФ превысило половину миллиона - границу пересекли уже более 529 тысяч человек, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб.В среду представитель экстренных служб сообщал РИА Новости, что всего с начала эскалации военного конфликта границу с Россией пересекли 492,9 тысячи беженцев, включая 100,1 тысячи детей."Всего границу пересекли уже 529 347 человек, в том числе 107 065 детей", - сказал собеседник агентства.Масштабная эвакуация гражданского населения началась из республик Донбасса на фоне обострения в середине февраля. Впоследствии Россия признала независимость ДНР и ЛНР, а 24 февраля начала на Украине специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации.
донецкая народная республика
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донецкая народная республика, луганская народная республика, россия, украина
Число беженцев из Донбасса и Украины в России превысило полмиллиона человек
Число беженцев из республик Донбасса и Украины в России превысило 529 тысяч человек