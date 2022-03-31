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В Ленобласти создадут племенную птицеводческую базу - РИА Новости, 31.03.2022
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В Ленобласти создадут племенную птицеводческую базу
В Ленобласти создадут племенную птицеводческую базу - РИА Новости, 31.03.2022
В Ленобласти создадут племенную птицеводческую базу
В Ленинградской области уже в этом году будут реализованы сразу три инвестпроекта в сфере птицеводства — планируется строительство собственных репродукторов,... РИА Новости, 31.03.2022
2022-03-31T10:55
2022-03-31T10:55
ленинградская область
экономика
александр дрозденко
россия
ленинградская область
министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 31 мар — РИА Новости. В Ленинградской области уже в этом году будут реализованы сразу три инвестпроекта в сфере птицеводства — планируется строительство собственных репродукторов, которые станут племенной базой, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы областной администрации.Решение о строительстве племенной базы для птицеводства принято на совещании губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко с руководителями ведущих птицефабрик региона, посвященное вопросу развития отрасли птицеводства.Глава региона обсудил с птицеводами и представителями кредитных организаций, присутствовавшими на совещании, вопросы кредитования сельского хозяйства, в частности предоставления льготных кредитов с государственной поддержкой. Руководители птицефабрик представили свои инвестиционные проекты."Это проект строительства племенного репродуктора первого порядка и расширения репродуктора второго порядка АО "Птицефабрики Синявинская" общей мощностью 45 миллионов голов цыплят финального гибрида яичного направления, что обеспечит 30% племенного поголовья яичных птицефабрик России", — пояснили в обладминистрации.Еще один проект ― строительство нового птицеводческого комплекса племенного репродуктора АО "Птицефабрика "Войсковицы" мощностью 44,4 миллиона штук инкубационных яиц в год, что позволит обеспечить до 100% инкубационным яйцом птицефабрику "Северная". Кроме того, модернизация производственных цехов АО "Птицефабрика "Роскар" увеличит производство яйца на 120 миллиона штук в год."Наши птицефабрики готовы не просто увеличить объемы производства, а заниматься собственным разведением птицы, производством инкубационного яйца, чтобы обеспечить племенным поголовьем и себя, и другие хозяйства России. Ленобласть готова увеличивать финансирование, но здесь необходима поддержка федерального правительства. Мы направим обращение в Минсельхоз России, чтобы при корректировке бюджета были предусмотрены ассигнования на компенсацию расходов на капитальное строительство при реализации инвестпроектов", — сказал Дрозденко.
https://ria.ru/20220324/lenoblast-1779855951.html
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экономика, александр дрозденко, россия, ленинградская область, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
10:55 31.03.2022
 
В Ленобласти создадут племенную птицеводческую базу

В Ленинградской области создадут племенную птицеводческую базу

© РИА Новости / Наталья Горшкова / Перейти в фотобанкМолодые курицы в корпусе для выращивания молодняка
Молодые курицы в корпусе для выращивания молодняка - РИА Новости, 1920, 31.03.2022
© РИА Новости / Наталья Горшкова
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Молодые курицы в корпусе для выращивания молодняка
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 31 мар — РИА Новости. В Ленинградской области уже в этом году будут реализованы сразу три инвестпроекта в сфере птицеводства — планируется строительство собственных репродукторов, которые станут племенной базой, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы областной администрации.
Решение о строительстве племенной базы для птицеводства принято на совещании губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко с руководителями ведущих птицефабрик региона, посвященное вопросу развития отрасли птицеводства.
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Глава региона обсудил с птицеводами и представителями кредитных организаций, присутствовавшими на совещании, вопросы кредитования сельского хозяйства, в частности предоставления льготных кредитов с государственной поддержкой. Руководители птицефабрик представили свои инвестиционные проекты.
"Это проект строительства племенного репродуктора первого порядка и расширения репродуктора второго порядка АО "Птицефабрики Синявинская" общей мощностью 45 миллионов голов цыплят финального гибрида яичного направления, что обеспечит 30% племенного поголовья яичных птицефабрик России", — пояснили в обладминистрации.

Еще один проект ― строительство нового птицеводческого комплекса племенного репродуктора АО "Птицефабрика "Войсковицы" мощностью 44,4 миллиона штук инкубационных яиц в год, что позволит обеспечить до 100% инкубационным яйцом птицефабрику "Северная". Кроме того, модернизация производственных цехов АО "Птицефабрика "Роскар" увеличит производство яйца на 120 миллиона штук в год.
"Наши птицефабрики готовы не просто увеличить объемы производства, а заниматься собственным разведением птицы, производством инкубационного яйца, чтобы обеспечить племенным поголовьем и себя, и другие хозяйства России. Ленобласть готова увеличивать финансирование, но здесь необходима поддержка федерального правительства. Мы направим обращение в Минсельхоз России, чтобы при корректировке бюджета были предусмотрены ассигнования на компенсацию расходов на капитальное строительство при реализации инвестпроектов", — сказал Дрозденко.
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