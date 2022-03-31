https://ria.ru/20220331/baza-1781019693.html

В Ленобласти создадут племенную птицеводческую базу

В Ленобласти создадут племенную птицеводческую базу - РИА Новости, 31.03.2022

В Ленобласти создадут племенную птицеводческую базу

В Ленинградской области уже в этом году будут реализованы сразу три инвестпроекта в сфере птицеводства — планируется строительство собственных репродукторов,... РИА Новости, 31.03.2022

2022-03-31T10:55

2022-03-31T10:55

2022-03-31T10:55

ленинградская область

экономика

александр дрозденко

россия

ленинградская область

министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 31 мар — РИА Новости. В Ленинградской области уже в этом году будут реализованы сразу три инвестпроекта в сфере птицеводства — планируется строительство собственных репродукторов, которые станут племенной базой, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы областной администрации.Решение о строительстве племенной базы для птицеводства принято на совещании губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко с руководителями ведущих птицефабрик региона, посвященное вопросу развития отрасли птицеводства.Глава региона обсудил с птицеводами и представителями кредитных организаций, присутствовавшими на совещании, вопросы кредитования сельского хозяйства, в частности предоставления льготных кредитов с государственной поддержкой. Руководители птицефабрик представили свои инвестиционные проекты."Это проект строительства племенного репродуктора первого порядка и расширения репродуктора второго порядка АО "Птицефабрики Синявинская" общей мощностью 45 миллионов голов цыплят финального гибрида яичного направления, что обеспечит 30% племенного поголовья яичных птицефабрик России", — пояснили в обладминистрации.Еще один проект ― строительство нового птицеводческого комплекса племенного репродуктора АО "Птицефабрика "Войсковицы" мощностью 44,4 миллиона штук инкубационных яиц в год, что позволит обеспечить до 100% инкубационным яйцом птицефабрику "Северная". Кроме того, модернизация производственных цехов АО "Птицефабрика "Роскар" увеличит производство яйца на 120 миллиона штук в год."Наши птицефабрики готовы не просто увеличить объемы производства, а заниматься собственным разведением птицы, производством инкубационного яйца, чтобы обеспечить племенным поголовьем и себя, и другие хозяйства России. Ленобласть готова увеличивать финансирование, но здесь необходима поддержка федерального правительства. Мы направим обращение в Минсельхоз России, чтобы при корректировке бюджета были предусмотрены ассигнования на компенсацию расходов на капитальное строительство при реализации инвестпроектов", — сказал Дрозденко.

https://ria.ru/20220324/lenoblast-1779855951.html

https://ria.ru/20220323/lenoblast-1779648230.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

экономика, александр дрозденко, россия, ленинградская область, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)