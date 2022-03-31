https://ria.ru/20220331/aviaperevozki-1781116863.html

Путин призвал скорректировать стратегию развития авиаотрасли

Путин призвал скорректировать стратегию развития авиаотрасли - РИА Новости, 31.03.2022

Путин призвал скорректировать стратегию развития авиаотрасли

Прежнего взаимодействия с бывшими партнерами в авиаотрасли в ближайшее время не будет, надо поддержать авиакомпании и доступность перевозок, заявил президент... РИА Новости, 31.03.2022

2022-03-31T16:25

2022-03-31T16:25

2022-03-31T16:59

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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Прежнего взаимодействия с бывшими партнерами в авиаотрасли в ближайшее время не будет, надо поддержать авиакомпании и доступность перевозок, заявил президент Владимир Путин."Прежнего взаимодействия с бывшими партнерами, конечно, в ближайшее время не будет. Мы не собираемся ни от кого закрываться, и мы не будем закрытой страной, но мы должны исходить из тех реалий, которые складываются. У нас есть все возможности для того, чтобы авиационная отрасль России не только преодолела текущие сложности, но и получила новый импульс для развития", - сообщил Путин в ходе совещания по вопросу развития авиационных перевозок и авиастроения.Также он отметил, что в качестве неотложных мер необходимо поддержать авиакомпании, обеспечить доступность авиаперевозок."Прежде всего нужно поддержать наши авиакомпании, чтобы сохранить их устойчивую ритмичную работу, занятость специалистов, обеспечить доступность авиационных перевозок для граждан России. Это, как уже сказал, оперативные неотложные меры, а что касается долгосрочных решений, то очевидно, что необходимо скорректировать стратегию развития авиационной отрасли с опорой на собственные ресурсы и с учетом новых условий, где есть пространство возможностей для российских производителей воздушного судна, конструкторских бюро, поставщиков материалов, агрегатов и комплектующих", - сообщил Путин.

https://ria.ru/20220331/putin-1781123095.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, россия, владимир путин, новости - туризм