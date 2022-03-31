https://ria.ru/20220331/aviaperevozki-1781116863.html
Путин призвал скорректировать стратегию развития авиаотрасли
Путин призвал скорректировать стратегию развития авиаотрасли - РИА Новости, 31.03.2022
Путин призвал скорректировать стратегию развития авиаотрасли
Прежнего взаимодействия с бывшими партнерами в авиаотрасли в ближайшее время не будет, надо поддержать авиакомпании и доступность перевозок, заявил президент... РИА Новости, 31.03.2022
2022-03-31T16:25
2022-03-31T16:25
2022-03-31T16:59
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россия
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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Прежнего взаимодействия с бывшими партнерами в авиаотрасли в ближайшее время не будет, надо поддержать авиакомпании и доступность перевозок, заявил президент Владимир Путин."Прежнего взаимодействия с бывшими партнерами, конечно, в ближайшее время не будет. Мы не собираемся ни от кого закрываться, и мы не будем закрытой страной, но мы должны исходить из тех реалий, которые складываются. У нас есть все возможности для того, чтобы авиационная отрасль России не только преодолела текущие сложности, но и получила новый импульс для развития", - сообщил Путин в ходе совещания по вопросу развития авиационных перевозок и авиастроения.Также он отметил, что в качестве неотложных мер необходимо поддержать авиакомпании, обеспечить доступность авиаперевозок."Прежде всего нужно поддержать наши авиакомпании, чтобы сохранить их устойчивую ритмичную работу, занятость специалистов, обеспечить доступность авиационных перевозок для граждан России. Это, как уже сказал, оперативные неотложные меры, а что касается долгосрочных решений, то очевидно, что необходимо скорректировать стратегию развития авиационной отрасли с опорой на собственные ресурсы и с учетом новых условий, где есть пространство возможностей для российских производителей воздушного судна, конструкторских бюро, поставщиков материалов, агрегатов и комплектующих", - сообщил Путин.
https://ria.ru/20220331/putin-1781123095.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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экономика, россия, владимир путин, новости - туризм
16:25 31.03.2022 (обновлено: 16:59 31.03.2022)
Путин призвал скорректировать стратегию развития авиаотрасли
Путин призвал скорректировать стратегию развития авиаотрасли и поддержать авиакомпании
МОСКВА, 31 мар - РИА Новости.
Прежнего взаимодействия с бывшими партнерами в авиаотрасли в ближайшее время не будет, надо поддержать авиакомпании и доступность перевозок, заявил
президент Владимир Путин.
"Прежнего взаимодействия с бывшими партнерами, конечно, в ближайшее время не будет. Мы не собираемся ни от кого закрываться, и мы не будем закрытой страной, но мы должны исходить из тех реалий, которые складываются. У нас есть все возможности для того, чтобы авиационная отрасль России
не только преодолела текущие сложности, но и получила новый импульс для развития", - сообщил Путин в ходе совещания по вопросу развития авиационных перевозок и авиастроения.
Также он отметил, что в качестве неотложных мер необходимо поддержать авиакомпании, обеспечить доступность авиаперевозок.
"Прежде всего нужно поддержать наши авиакомпании, чтобы сохранить их устойчивую ритмичную работу, занятость специалистов, обеспечить доступность авиационных перевозок для граждан России. Это, как уже сказал, оперативные неотложные меры, а что касается долгосрочных решений, то очевидно, что необходимо скорректировать стратегию развития авиационной отрасли с опорой на собственные ресурсы и с учетом новых условий, где есть пространство возможностей для российских производителей воздушного судна, конструкторских бюро, поставщиков материалов, агрегатов и комплектующих", - сообщил Путин.