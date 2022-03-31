https://ria.ru/20220331/aviakompanii-1781138498.html

Путин: поддержка российских авиакомпаний не должна идти за счет пассажиров

Путин: поддержка российских авиакомпаний не должна идти за счет пассажиров - РИА Новости, 31.03.2022

Путин: поддержка российских авиакомпаний не должна идти за счет пассажиров

Поддержка российских авиакомпаний не должна вестись за счет пассажиров, наоборот, надо обеспечивать большую доступность авиабилетов для граждан, заявил... РИА Новости, 31.03.2022

2022-03-31T17:38

2022-03-31T17:38

2022-03-31T17:46

экономика

россия

владимир путин

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/06/1776885291_0:423:2048:1575_1920x0_80_0_0_52d6111d69c0837265212beb2207e433.jpg

МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Поддержка российских авиакомпаний не должна вестись за счет пассажиров, наоборот, надо обеспечивать большую доступность авиабилетов для граждан, заявил президент России Владимир Путин."Нужно, безусловно, поддерживать операционную деятельность российских авиакомпаний. И что принципиально важно, сделать это нужно не за счет пассажиров, как здесь сейчас коллеги говорили, полностью с этим согласен. Разумеется, нужно иметь это в виду. Не перекладывая на граждан дополнительные расходы, а наоборот, через обеспечение большей доступности авиабилетов для граждан, расширять возможность для перевозок", - сказал он на совещании по авиаотрасли.Он обозначил конкретный ориентир: объем внутрироссийских перевозок в текущем году должен вырасти по сравнению с предыдущим годом, а число перевезенных пассажиров по итогам года должно составить не менее 100 миллионов человек.Президент также поручил правительству запустить программу компенсации части стоимости билетов на внутренних авиарейсах."В дополнение к уже действующим мерам государственной поддержки, включая льготные билеты на Дальний Восток и в другие регионы, прошу правительство запустить ту программу масштабную, о которой мы сейчас говорили: программу компенсации части стоимости авиабилетов на внутренних рейсах", - сказал президент на совещании по авиаотрасли.Путин пояснил, что речь идет о рейсах, которые состоятся в самый активный период перелетов: с апреля по октябрь текущего года.

https://ria.ru/20220331/aviaperevozki-1781116863.html

https://ria.ru/20220331/aviakompanii-1781139441.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, россия, владимир путин