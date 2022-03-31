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Путин: поддержка российских авиакомпаний не должна идти за счет пассажиров - РИА Новости, 31.03.2022
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Путин: поддержка российских авиакомпаний не должна идти за счет пассажиров
Путин: поддержка российских авиакомпаний не должна идти за счет пассажиров - РИА Новости, 31.03.2022
Путин: поддержка российских авиакомпаний не должна идти за счет пассажиров
Поддержка российских авиакомпаний не должна вестись за счет пассажиров, наоборот, надо обеспечивать большую доступность авиабилетов для граждан, заявил... РИА Новости, 31.03.2022
2022-03-31T17:38
2022-03-31T17:46
экономика
россия
владимир путин
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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Поддержка российских авиакомпаний не должна вестись за счет пассажиров, наоборот, надо обеспечивать большую доступность авиабилетов для граждан, заявил президент России Владимир Путин."Нужно, безусловно, поддерживать операционную деятельность российских авиакомпаний. И что принципиально важно, сделать это нужно не за счет пассажиров, как здесь сейчас коллеги говорили, полностью с этим согласен. Разумеется, нужно иметь это в виду. Не перекладывая на граждан дополнительные расходы, а наоборот, через обеспечение большей доступности авиабилетов для граждан, расширять возможность для перевозок", - сказал он на совещании по авиаотрасли.Он обозначил конкретный ориентир: объем внутрироссийских перевозок в текущем году должен вырасти по сравнению с предыдущим годом, а число перевезенных пассажиров по итогам года должно составить не менее 100 миллионов человек.Президент также поручил правительству запустить программу компенсации части стоимости билетов на внутренних авиарейсах."В дополнение к уже действующим мерам государственной поддержки, включая льготные билеты на Дальний Восток и в другие регионы, прошу правительство запустить ту программу масштабную, о которой мы сейчас говорили: программу компенсации части стоимости авиабилетов на внутренних рейсах", - сказал президент на совещании по авиаотрасли.Путин пояснил, что речь идет о рейсах, которые состоятся в самый активный период перелетов: с апреля по октябрь текущего года.
https://ria.ru/20220331/aviaperevozki-1781116863.html
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экономика, россия, владимир путин
17:38 31.03.2022 (обновлено: 17:46 31.03.2022)
 
Путин: поддержка российских авиакомпаний не должна идти за счет пассажиров

Путин: поддержка российских авиакомпаний не должна осуществляться за счет пассажиров

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкПассажиры в терминале Международного аэропорта Шереметьево
Пассажиры в терминале Международного аэропорта Шереметьево - РИА Новости, 1920, 31.03.2022
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Пассажиры в терминале Международного аэропорта Шереметьево. Архивное фото
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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Поддержка российских авиакомпаний не должна вестись за счет пассажиров, наоборот, надо обеспечивать большую доступность авиабилетов для граждан, заявил президент России Владимир Путин.
"Нужно, безусловно, поддерживать операционную деятельность российских авиакомпаний. И что принципиально важно, сделать это нужно не за счет пассажиров, как здесь сейчас коллеги говорили, полностью с этим согласен. Разумеется, нужно иметь это в виду. Не перекладывая на граждан дополнительные расходы, а наоборот, через обеспечение большей доступности авиабилетов для граждан, расширять возможность для перевозок", - сказал он на совещании по авиаотрасли.
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Он обозначил конкретный ориентир: объем внутрироссийских перевозок в текущем году должен вырасти по сравнению с предыдущим годом, а число перевезенных пассажиров по итогам года должно составить не менее 100 миллионов человек.
Президент также поручил правительству запустить программу компенсации части стоимости билетов на внутренних авиарейсах.
"В дополнение к уже действующим мерам государственной поддержки, включая льготные билеты на Дальний Восток и в другие регионы, прошу правительство запустить ту программу масштабную, о которой мы сейчас говорили: программу компенсации части стоимости авиабилетов на внутренних рейсах", - сказал президент на совещании по авиаотрасли.
Путин пояснил, что речь идет о рейсах, которые состоятся в самый активный период перелетов: с апреля по октябрь текущего года.
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