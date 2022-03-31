https://ria.ru/20220331/afganistan-1781001353.html

Представитель по Афганистану Кабулов провел встречу в "расширенной тройке"

Представитель по Афганистану Кабулов провел встречу в "расширенной тройке" - РИА Новости, 31.03.2022

Представитель по Афганистану Кабулов провел встречу в "расширенной тройке"

Спецпредставитель президента РФ по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов встретился с коллегами из США, Китая и Пакистана в... РИА Новости, 31.03.2022

2022-03-31T09:13

2022-03-31T09:13

2022-03-31T09:13

в мире

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

афганистан

иран

тегеран (город)

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ТУНЬСИ (Китай), 31 мар - РИА Новости. Спецпредставитель президента РФ по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов встретился с коллегами из США, Китая и Пакистана в формате "расширенной тройки", сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров."Мы обсуждали с американцами то, что им необходимо внести большой вклад для восстановления Афганистана и его экономики. И буквально сегодня на полях наших встреч Замир, наш спецпредставитель президента по Афганистану, встретился со своими коллегами из "расширенной тройки", - сказал Лавров на встрече с главой МИД во временном правительстве Афганистана.Российский министр также отметил, что этот формат остается открытым для Ирана после того, как Тегеран решит проблемы с Вашингтоном.

https://ria.ru/20220331/gumpomosch-1780991928.html

афганистан

иран

тегеран (город)

вашингтон (город)

сша

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), афганистан, иран, тегеран (город), вашингтон (город), сергей лавров, сша, китай, пакистан