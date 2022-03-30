https://ria.ru/20220330/zelenskiy-1780866144.html

Нидерландская партия отказалась слушать выступление Зеленского в парламенте

Нидерландская партия отказалась слушать выступление Зеленского в парламенте - РИА Новости, 30.03.2022

Нидерландская партия отказалась слушать выступление Зеленского в парламенте

Партия "Форум за демократию" (Forum voor Democratie) заявила, что не будет слушать онлайн-выступление Владимира Зеленского в парламенте Нидерландов. РИА Новости, 30.03.2022

2022-03-30T14:09

2022-03-30T14:09

2022-03-30T17:22

в мире

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ПАРИЖ, 30 мар — РИА Новости. Партия "Форум за демократию" (Forum voor Democratie) заявила, что не будет слушать онлайн-выступление Владимира Зеленского в парламенте Нидерландов.Видеообращение президента Украины запланировано на сегодня. "Форум за демократию" заявил, что не будет присутствовать на выступлении и не намерен участвовать в дебатах."Наивно и даже абсурдно видеть в Зеленском полусвятого. Недавно он запретил одиннадцать (!) политических партий, включая крупнейшую оппозиционную партию страны. Критически настроенные телеканалы были запрещены, в то время как остальные телеканалы недавно были вынуждены транслировать пропаганду 24 часа в сутки", — отметили парламентарии.Они напомнили, что Зеленский фигурирует в весьма сомнительных финансовых делах, например в "Панамском досье". Кроме того, его армия нередко позирует с нацистской символикой. "А недавно в социальные сети также просочились ужасающие акты насилия над, казалось бы, беспомощными российскими военнопленными со стороны, скорее всего, украинских войск. Все это делает его видеовыступление в нашем парламенте, мягко говоря, неуместным", — считают в партии.В "Форуме за демократию" полагают совершенно неподобающим принимать какую-либо сторону в конфликте на основании эмоций и личной симпатии или под впечатлением речи. Кроме того, парламент "не площадка для односторонних заявлений".Партия обратила внимание и на то, что само выступление Зеленского идет вразрез с более чем 170-летней демократической традицией: никогда ранее глава иностранного государства не выступал в палате представителей. "Для этого есть веская причина: демократическое принятие решений в голландском парламенте должно происходить совершенно независимо, без иностранного влияния и иностранных интересов", — заключили парламентарии.Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркнул он.Как заявляло Минобороны, Вооруженные силы России наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. К 25 марта они выполнили основные задачи первого этапа: существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220327/zelenskiy-1780342002.html

https://ria.ru/20220323/zelenskiy-1779758525.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, владимир путин, россия, нидерланды, украина, ситуация в днр и лнр