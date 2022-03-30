https://ria.ru/20220330/zabolevaemost-1780786984.html
ВОЗ заявила о снижении числа заболевших COVID-19 в мире
ВОЗ заявила о снижении числа заболевших COVID-19 в мире - РИА Новости, 30.03.2022
ВОЗ заявила о снижении числа заболевших COVID-19 в мире
Общее количество случаев заражения COVID-19 на прошлой неделе снизилось, а число смертей от него возросло, сообщает Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ). РИА Новости, 30.03.2022
2022-03-30T06:42
2022-03-30T06:42
2022-03-30T06:42
распространение коронавируса
здоровье - общество
в мире
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Общее количество случаев заражения COVID-19 на прошлой неделе снизилось, а число смертей от него возросло, сообщает Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).Отмечается, что это, скорее всего, связано с изменениями в определении смертей от COVID-19 в Чили и США, а также с "ретроспективными корректировками" в Индии и Юго-Восточной Азии. Согласно обзору, за предыдущую неделю в мире выявили более 10 миллионов новых случаев и свыше 45 тысяч смертей.
https://ria.ru/20220330/situatsiya-1780782338.html
РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
здоровье - общество, в мире, коронавирус covid-19
ВОЗ заявила о снижении числа заболевших COVID-19 в мире
ВОЗ заявила о снижении числа заболевших COVID-19 в мире за прошлую неделю на 14 процентов