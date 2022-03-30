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ВОЗ заявила о снижении числа заболевших COVID-19 в мире - РИА Новости, 30.03.2022
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ВОЗ заявила о снижении числа заболевших COVID-19 в мире
ВОЗ заявила о снижении числа заболевших COVID-19 в мире - РИА Новости, 30.03.2022
ВОЗ заявила о снижении числа заболевших COVID-19 в мире
Общее количество случаев заражения COVID-19 на прошлой неделе снизилось, а число смертей от него возросло, сообщает Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ). РИА Новости, 30.03.2022
2022-03-30T06:42
2022-03-30T06:42
распространение коронавируса
здоровье - общество
в мире
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Общее количество случаев заражения COVID-19 на прошлой неделе снизилось, а число смертей от него возросло, сообщает Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).Отмечается, что это, скорее всего, связано с изменениями в определении смертей от COVID-19 в Чили и США, а также с "ретроспективными корректировками" в Индии и Юго-Восточной Азии.&nbsp;Согласно обзору, за предыдущую неделю в мире выявили более 10 миллионов новых случаев и свыше 45 тысяч смертей.
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здоровье - общество, в мире, коронавирус covid-19
06:42 30.03.2022
 
ВОЗ заявила о снижении числа заболевших COVID-19 в мире

ВОЗ заявила о снижении числа заболевших COVID-19 в мире за прошлую неделю на 14 процентов

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкЭмблема Всемирной организации здравоохранения
Эмблема Всемирной организации здравоохранения - РИА Новости, 1920, 30.03.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Эмблема Всемирной организации здравоохранения
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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Общее количество случаев заражения COVID-19 на прошлой неделе снизилось, а число смертей от него возросло, сообщает Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).
"За неделю с 21 по 27 марта 2022 года количество новых случаев заражения уменьшилось... на 14% по сравнению с предыдущей неделей. С другой стороны, за тот же самый период число новых летальных случаев за неделю увеличилось на 43%", - говорится в еженедельном обзоре, опубликованном на сайте организации.
Отмечается, что это, скорее всего, связано с изменениями в определении смертей от COVID-19 в Чили и США, а также с "ретроспективными корректировками" в Индии и Юго-Восточной Азии.
 Согласно обзору, за предыдущую неделю в мире выявили более 10 миллионов новых случаев и свыше 45 тысяч смертей.
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03:34
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