Из Ясиноватой в Россию эвакуировали почти 40 человек
Из Ясиноватой в Россию эвакуировали 38 человек, в том числе 13 детей
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкЖители ДНР на железнодорожной станции Ясиноватая в Донецкой области перед отправкой на на территорию России
ДОНЕЦК, 30 мар - РИА Новости. Почти 40 человек эвакуированы в среду из города Ясиноватая к северу от Донецка на территорию России, сообщает штаб территориальной обороны Донецкой народной республики.
"Сегодня, 30 марта, из Ясиноватой на территорию Российской Федерации эвакуированы 38 человек, в том числе 13 детей", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале штаба.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.