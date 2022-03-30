Рейтинг@Mail.ru
Британия заявила, что не предоставит Украине гарантии, как у членов НАТО - РИА Новости, 30.03.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220330/velikobritaniya-1780951123.html
Британия заявила, что не предоставит Украине гарантии, как у членов НАТО
Британия заявила, что не предоставит Украине гарантии, как у членов НАТО - РИА Новости, 30.03.2022
Британия заявила, что не предоставит Украине гарантии, как у членов НАТО
Великобритания не будет в одностороннем порядке предоставлять Украине те же обязательства, которые даются членам НАТО, заявил британский вице-премьер Британии... РИА Новости, 30.03.2022
2022-03-30T18:58
2022-03-30T19:31
в мире
украина
нато
великобритания
владимир мединский
давид арахамия
россия
италия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155568/98/1555689899_0:105:2000:1230_1920x0_80_0_0_072d6ab93cc0e94b2398b0453a88eb3d.jpg
МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Великобритания не будет в одностороннем порядке предоставлять Украине те же обязательства, которые даются членам НАТО, заявил британский вице-премьер Британии Доминик Рааб.По его словам, страна продолжит предоставлять Украине военную поддержу. При этом, по его словам, Лондон не намерен вступать с РФ в прямую военную конфронтацию."Мы не будем в одностороннем порядке повторять (в отношении Украины) те же гарантии, которые применяются к членам НАТО", - заявил Рааб в эфире радио Би-би-си.Ранее член украинской делегации на переговорах с РФ Давид Арахамия заявил, что Киев предлагает новую систему гарантии безопасности для Украины. По его словам, Киев видит гарантами безопасности страны СБ ООН, а также Турцию, Германию, Канаду, Италию, Польшу и Израиль.В Стамбуле 29 марта прошел очередной раунд российско-украинских переговоров. Встреча прошла во дворце Долмабахче в закрытом для прессы режиме и длилась около трех часов. Российскую делегацию, как и на прошлых раундах, возглавлял помощник президента РФ Владимир Мединский. По итогам переговоров он, в частности, сообщил, что РФ в ходе спецоперации на Украине существенно сокращает военную активность на киевском и черниговском направлениях.
https://ria.ru/20220319/konflikt-1778970017.html
украина
великобритания
россия
италия
израиль
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155568/98/1555689899_112:0:1889:1333_1920x0_80_0_0_47d452fe2f4bc1c772b13e51ddefe30c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, нато, великобритания, владимир мединский, давид арахамия, россия, италия, израиль, совет безопасности оон, би-би-си
18:58 30.03.2022 (обновлено: 19:31 30.03.2022)
 
Британия заявила, что не предоставит Украине гарантии, как у членов НАТО

Лондон пообещал не предоставлять Украине в одностороннем порядке гарантии, как членам НАТО

© Depositphotos / samotЛондон
Лондон - РИА Новости, 1920, 30.03.2022
© Depositphotos / samot
Лондон. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Великобритания не будет в одностороннем порядке предоставлять Украине те же обязательства, которые даются членам НАТО, заявил британский вице-премьер Британии Доминик Рааб.
По его словам, страна продолжит предоставлять Украине военную поддержу. При этом, по его словам, Лондон не намерен вступать с РФ в прямую военную конфронтацию.
"Мы не будем в одностороннем порядке повторять (в отношении Украины) те же гарантии, которые применяются к членам НАТО", - заявил Рааб в эфире радио Би-би-си.
Ранее член украинской делегации на переговорах с РФ Давид Арахамия заявил, что Киев предлагает новую систему гарантии безопасности для Украины. По его словам, Киев видит гарантами безопасности страны СБ ООН, а также Турцию, Германию, Канаду, Италию, Польшу и Израиль.
Министр обороны США Ллойд Остин - РИА Новости, 1920, 19.03.2022
19 марта, 05:13
Конфликт с Россией никому не нужен, заявил глава Пентагона
В Стамбуле 29 марта прошел очередной раунд российско-украинских переговоров. Встреча прошла во дворце Долмабахче в закрытом для прессы режиме и длилась около трех часов. Российскую делегацию, как и на прошлых раундах, возглавлял помощник президента РФ Владимир Мединский. По итогам переговоров он, в частности, сообщил, что РФ в ходе спецоперации на Украине существенно сокращает военную активность на киевском и черниговском направлениях.
 
В миреУкраинаНАТОВеликобританияВладимир МединскийДавид АрахамияРоссияИталияИзраильСовет Безопасности ООНБи-би-си
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала