https://ria.ru/20220330/velikobritaniya-1780951123.html

Британия заявила, что не предоставит Украине гарантии, как у членов НАТО

Британия заявила, что не предоставит Украине гарантии, как у членов НАТО - РИА Новости, 30.03.2022

Британия заявила, что не предоставит Украине гарантии, как у членов НАТО

Великобритания не будет в одностороннем порядке предоставлять Украине те же обязательства, которые даются членам НАТО, заявил британский вице-премьер Британии... РИА Новости, 30.03.2022

2022-03-30T18:58

2022-03-30T18:58

2022-03-30T19:31

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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Великобритания не будет в одностороннем порядке предоставлять Украине те же обязательства, которые даются членам НАТО, заявил британский вице-премьер Британии Доминик Рааб.По его словам, страна продолжит предоставлять Украине военную поддержу. При этом, по его словам, Лондон не намерен вступать с РФ в прямую военную конфронтацию."Мы не будем в одностороннем порядке повторять (в отношении Украины) те же гарантии, которые применяются к членам НАТО", - заявил Рааб в эфире радио Би-би-си.Ранее член украинской делегации на переговорах с РФ Давид Арахамия заявил, что Киев предлагает новую систему гарантии безопасности для Украины. По его словам, Киев видит гарантами безопасности страны СБ ООН, а также Турцию, Германию, Канаду, Италию, Польшу и Израиль.В Стамбуле 29 марта прошел очередной раунд российско-украинских переговоров. Встреча прошла во дворце Долмабахче в закрытом для прессы режиме и длилась около трех часов. Российскую делегацию, как и на прошлых раундах, возглавлял помощник президента РФ Владимир Мединский. По итогам переговоров он, в частности, сообщил, что РФ в ходе спецоперации на Украине существенно сокращает военную активность на киевском и черниговском направлениях.

https://ria.ru/20220319/konflikt-1778970017.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, украина, нато, великобритания, владимир мединский, давид арахамия, россия, италия, израиль, совет безопасности оон, би-би-си